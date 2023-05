Der Sommer naht, die meisten Freibäder haben geöffnet - doch der Personalmangel macht auch vor den Badebetrieben nicht halt. Viele Schwimmbäder setzen in ihrer Not Rettungsschwimmer als Badeaufsicht ein, um den Betrieb überhaupt in Gang halten zu können. Martin Spies ist Schwimmmeister und bei der DLRG in Mainz. Er erklärt, wie man überhaupt Rettungsschwimmer wird und was der Unterschied zwischen einem Schwimmmeister und einem Rettungsschwimmer ist.