Ein Kreis und zwei Halbkreise darunter - so sieht das Tattoo aus, mit dem man seine Bereitschaft zur Organspende zeigen kann. Wer will, kann sich in Tattoo-Studios kostenlos dieses Symbol stechen lassen. Hinter der Aktion steckt der gemeinnützige Verein "Junge Helden". Er will darauf aufmerksam machen, dass zu wenige Menschen ihre Bereitschaft zur Organspende erklärt haben. Auch in Rheinland-Pfalz machen einige Tattoo-Studios mit - und die Nachfrage ist groß.