Personalmangel bei Badeaufsicht in Rheinland-Pfalz

Das Wetter über Pfingsten - sonnig. Wer hier bleibt, der kann also in die Freibadsaison starten. Fast alle Bäder im Land haben inzwischen geöffnet. Ob das den ganzen Sommer über so bleibt, wird sich zeigen. Im vergangenen Jahr mussten einige zeitweise schließen, weil die Badeaufsicht nicht gewährleistet werden konnte. Es fehlte schlicht am Personal. Ein Problem, das nicht kleiner geworden ist, im Gegenteil.