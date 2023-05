Das Pfingstwetter in Rheinland-Pfalz zeigt sich von seiner besten Seite: Am Sonntag bleibt es sonnig bei 22 bis 27 Grad. Ähnlich geht es in den nächsten Tagen weiter. Nur am Dienstag wird es etwas weniger warm, es bleibt aber sonnig. Am Mittwoch wird es dann aber wieder sommerlich bei Temperaturen knapp über 25 Grad.