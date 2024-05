"Es kann örtlich gefährlich werden - vor allem in der Pfalz"

In der Nacht kommt laut SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke ein Regengebiet aus Baden-Württemberg an. Daraus entwickele sich am frühen Morgen ein Tief, das sich über Rheinland-Pfalz drehe. Zunächst regne es vor allem in der Vorder- und Südpfalz, ab dem Vormittag ziehe der Regen weiter über den Hunsrück in Richtung Eifel. Zu erwarten seien Regenmengen von 50 bis 100 Litern Wasser pro Quadratmeter - an einigen Orten könne es auch noch mehr geben. Das könne örtlich gefährlich werden.