Odenbach am Glan im Kreis Kusel hat erst im Januar die letzte Überschwemmung erlebt. SWR-Reporter Sebastian Grom steht seit dem frühen Abend hier - noch an einem beschaulichen Flüsschen. Aber das wird sich ändern, wenn tatsächlich die angekündigten Regenmengen fallen in der kommenden Nacht.