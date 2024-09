Marode Gebäude heute im Ticker: In Trier wurde über die Schimmel-Schule diskutiert. Schuld will hier offenbar niemand sein. In Mainz mussten Bewohner ihr Haus verlassen: Einsturzgefahr!

9:00 Uhr Bei Tadano wird gestreikt Beim Kranbauer Tadano brodelt es seit Monaten: Das Unternehmen will sein Werk auf dem Flughafengelände in Zweibrücken schließen, etwa 400 Mitarbeiter wären davon betroffen. Die Belegschaft wehrt sich - der Betriebsrat und die IG Metall versuchen, die Schließung des Werks zu verhindern. Am Wochenende waren jedoch Gespräche mit der Geschäftsführung gescheitert. Die Gewerkschaft hat daraufhin zu unbefristeten Streiks aufgerufen. Heute morgen haben Beschäftige von Tadano in Zweibrücken die Arbeit niedergelegt. In den nächsten Tagen sind Kundgebungen geplant. Sendung am Mi. , 4.9.2024 21:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

8:50 Uhr Reinigungskraft entdeckt eigenes Gemälde im Vatikan Das Leben schreibt verrückte Geschichten: Shadi Nseir aus Syrien war in seiner Heimat Journalist, Kunst-Dozent und Maler. Er flüchtete nach Deutschland und arbeitet inzwischen in Koblenz als Reinigungskraft. Als er jetzt zum ersten Mal in Rom im Urlaub war, entdeckte er im Vatikan ein Bild, das er früher in Syrien gemalt hatte. Er hatte es damals Papst Johannes Paul II. bei dessen Syrien-Besuch geschenkt. Die ganze Geschichte könnt ihr euch bei uns auf Instagram anschauen:

8:40 Uhr Tauzieh-Weltmeisterschaft in Mannheim Bleiben wir kurz beim Sport. Ich will euch einen interessanten Termin nicht vorenthalten: In Mannheim beginnt heute die Weltmeisterschaft im Tauziehen. Bis Sonntag treten über 1.500 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt gegeneinander an. Klingt ein bisschen nach Kindergeburtstag, aber man sollte das Tauziehen nicht unterschätzen: Immerhin war es bis 1920 olympisch! Sendung am Do. , 5.9.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

8:30 Uhr Paralympics: Aus für Rollstuhl-Basketballerinnen Schade, das hat nicht geklappt: Die deutschen Rollstuhl-Basketballerinnen haben gestern Abend das paralympische Halbfinale in Paris verpasst. Das Team mit vier Sportlerinnen aus Trier verlor im Viertelfinale gegen Kanada mit 53:71. Aber gibt es eine weitere Goldmedaille: Der deutsche Weitspringer Markus Rehm hat mit einem Sprung über 8,13 Meter seinen Titel verteidigt. Es ist sein viertes Paralympics-Gold in Folge uns sein fünftes insgesamt. Herzlichen Glückwunsch! Sendung am Do. , 5.9.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

7:50 Uhr Der Blick nach Deutschland und die Welt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, stellen am Vormittag das aktuelle "Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2023" vor. Zuletzt beobachteten die Ermittler einen Trend zu mehr Gewalt bei der organisierten Kriminalität. Allein 16 Tötungsdelikte wurden im vorhergehenden Bericht von 2022 verzeichnet. Bei seinem Besuch in Indonesien will Papst Franziskus heute mit mehreren Zehntausend Menschen einen Gottesdienst feiern. Die Messe findet in einem Fußballstadion der Millionenmetropole Jakarta statt. Zuvor besucht das Oberhaupt der katholischen Kirche die größte Moschee des Landes. In Indonesien leben mehr als 240 Millionen Muslime - so viele wie in keinem anderen Land. Nur etwa 8 Millionen Indonesier sind Katholiken. Gegen den US-Präsidentensohn Hunter Biden beginnt heute in Los Angeles ein Prozess wegen möglicher Steuervergehen. Gegen den 54-Jährigen war im Dezember Anklage erhoben worden. Ihm wird zur Last gelegt, Bundessteuern für mehrere Jahre nicht ordnungsgemäß gezahlt zu haben. Er habe Millionen für einen extravaganten Lebensstil ausgegeben, anstatt seine Steuerrechnungen zu begleichen.

7:40 Uhr Gebäude in Mainz einsturzgefährdet Stellt euch vor, ihr sitzt gemütlich auf der Couch und guckt euch einen Film an und dann klingelt es. Vor der Tür: Beamte, die dir mitteilen, dass dein Mehrfamilienhaus einsturzgefährdet ist und du sofort raus musst. ...Oder du liest es an der Eingangstür 😳 So geschehen gestern in Mainz, in einem Haus in der Neustadt. Nach Angaben der Stadt ist dort die Decke über dem Kellergeschoss nicht mehr sicher. Die Stahlträger in der Kellerdecke seien verrostet und nass, heißt es in einem Aushang an der Eingangstür. Insgesamt müssen die Bewohner von elf Wohnungen das Haus in der Mainzer Neustadt verlassen. SWR Bei der kleinsten Erschütterung könnte die Decke deshalb einstürzen. Das ganze Gebäudes darf darum bis auf Weiteres nicht genutzt werden. Sendung am Do. , 5.9.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

7:30 Uhr Diskussion über Trierer Schimmelschule im Schulträgerausschuss Herabbröckelnder Putz, stinkende, verdreckte Toiletten und überhitze Klassenzimmer, in denen sich Oberstufenschüler auf Zwergenstühle quetschen müssen - dass die deutschen Schulen zum Teil in einem erbärmlichen Zustand sind, ist ein offenes Geheimnis. Irgendwann ist es aber nicht mehr nur hässlich, unbequem und eklig, sondern potentiell gesundheitsgefährdend - zum Beispiel, wenn man Schülerinnen und Schüler in eine Schule stecken will, die ein offensichtliches Schimmelproblem hat. Ein solches gibt es in der ehemaligen Eberhardschule in Trier, die eigentlich ab diesem Schuljahr als Ausweichquartier für zwei Trierer Gymnasien genutzt werden sollte. Hat niemand den Schimmel vorher bemerkt? Oder hat man das Problem einfach ignoriert? Wie soll es jetzt weitergehen? Diese und ähnliche Fragen wurden gestern Abend im Schulträgerausschuss diskutiert. Dabei, so kam es vielen Beteiligten vor, wurde im Wesentlichen der Schwarze Peter hin- und hergeschoben. Befriedigende Antworten gab es nach Ansicht einer Vertreterin des Schulelternbeirats jedenfalls nicht. Trier Wer ist für die Missstände verantwortlich? Schulträgerausschuss Trier befasst sich mit Schimmelschule Der Trierer Schulträgerausschuss hat am Mittwochabend über die Schimmelproblematik in der ehemaligen Eberhardschule diskutiert. Die Schule sollte eigentlich als Ausweichquartier für zwei Gymnasien dienen. Sendung am Do. , 5.9.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

7:20 Uhr Das geschah am 5. September 1972: Palästinensische Terroristen überfallen die israelische Olympia-Mannschaft im Olympischen Dorf in München. Dabei töten sie zwei Menschen und nehmen neun weitere als Geiseln. Die Terroristen fordern die Freilassung von 232 Palästinensern aus israelischer Haft, sowie die der RAF-Mitglieder Andreas Baader und Ulrike Meinhoff. Nach ergebnislosen Verhandlungen kommt es in der Nacht zum 6. September auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck zu einem misslungenen Befreiungsversuch, bei dem alle neun israelischen Geiseln, ein Polizist sowie fünf der acht Geiselnehmer getötet werden. Audio herunterladen (34,7 MB | MP3) 1977: RAF-Terroristen entführen Hanns Martin Schleyer in Köln. Der Arbeitgeberpräsident geriet wegen seiner NS-Vergangenheit in den Fokus der RAF. Bei der Entführung werden Sicherheitsbeamte und Schleyers Fahrer erschossen. Die Entführer verlangen die Freilassung von elf inhaftierten Mitgliedern der RAF, darunter Andreas Baader und Gudrun Ensslin. Der Forderung wird nicht nicht nachgekommen. Um den Druck zu erhöhen, wird die Lufthansa-Maschine "Landshut" am 18. Oktober entführt. Die Aktion scheitert. Daraufhin bringen sich drei inhaftierte RAF-Mitglieder um. Hanns Martin Schleyer wird ermordet. 2006: Der Bau des Berliner Flughafens "Willy Brandt" (BER) beginnt. Für November 2011 ist der Flugbetrieb geplant, die Kosten sollten sich auf zwei Milliarden Euro belaufen. Nach 14 Jahren Bauzeit öffnet der Flughafen BER am 31. Oktober 2020 – Gesamtkosten: sechs Milliarden Euro.

6:55 Uhr Verkehrsübersicht: Wo ist der dickste Stau? Habt ihr schon mal vom TikTok-Trend Rawdogging gehört? Menschen – vorzugsweise Männer in Flugzeugen - nehmen sich dabei auf, wie sie beim Reisen stundenlang nichts tun. Kein Handy, nichts zu lesen oder gucken, kein Essen, kein Schlaf. Keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Aber wer Lust auf diese Challenge hat, nur leider gerade keine Flugreise plant, kann sich hier zum Üben den dicksten Stau raussuchen und stundenlang auf das Auto des Vordermanns starren. Alle anderen dürfen gerne gucken, welche Strecken frei sind. Aktuelle Verkehrsmeldungen dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Lein

6:40 Uhr Fliegerbombe in Koblenz wird abtransportiert Diese Mission war dann doch "impossible": Die Fliegerbombe, die bei Bauarbeiten an der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz gefunden worden war, ließ sich am Dienstag nicht wie geplant entschärfen. Jetzt tritt Plan B in Kraft: Heute wird die Bombe zum ehemaligen Standortübungsplatz Koblenz-Schmidtenhöhe gebracht. Dort soll sie dann morgen kontrolliert gesprengt werden. Der Transport sei völlig ungefährlich, sagen die Behörden. Damit wirklich nichts passiert, wird er von einem Konvoi aus Polizeiautos und -motorrädern begleitet. Es kann währenddessen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Fliegerbombe konnte nicht entschärft werden. Sie soll abtransportiert und dann gesprengt werden. SWR Sendung am Mi. , 4.9.2024 22:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Was ist sonst noch los im Land? Hier eine kleine Übersicht: Die Fliegerbombe in Koblenz, die nahe der Pfaffendorfer Brücke gefunden wurde, wird heute zum ehemaligen Standortübungsplatz Koblenz-Schmidtenhöhe gebracht. Dort soll sie morgen kontrolliert gesprengt werden. Am Oberlandesgericht Koblenz wird ein Prozess gegen eine 33-jährige Frau und einen 52-jährigen Mann fortgesetzt. Sie sollen Mitglieder in der mutmaßlichen Terrorgruppe "Vereinte Patrioten" gewesen sein und mit dieser Gruppe den Umsturz Deutschlands geplant haben. Im Oktober 2023 soll ein 32-Jähriger in Bingen-Büdesheim einen anderen Mann mit einem Messer getötet und zwei weitere Personen verletzt haben. Heute soll am Landgericht Mainz das Urteil gegen den Beschuldigten fallen.

6:03 Uhr 🌦️ Waschküchen-Wetter am Donnerstag Heute wird es noch einmal so richtig warm, aber vor allem schwül: Viel Sonne, noch mehr Wolken und auch Regengüsse wechseln sich bei bis zu 31 Grad ab. Nass werden wir draußen also so oder so - entweder Regen oder Schweiß. In der Nacht auf Freitag wird's dann zum ersten Mal frisch, es geht bis auf 10 Grad runter. Am kommenden Wochenende ist vielleicht die letzte Chance für einen Tag im Freibad. Ab nächster Woche drängt das Tief aus dem Südosten übers Land und bringt frische Luft und kühlere Temperaturen. Video herunterladen (25,6 MB | MP4)

Und hiermit sage ich noch einmal ordentlich: Guten Morgen! Die Tage werden kürzer, die Schwalben sammeln sich für die Reise nach Süden, die Federweißer-Ernte läuft: Ein Hauch von Herbst liegt in der Luft!