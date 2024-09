Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:01 Uhr Es gibt eine aktuelle Unwetterwarnung Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat aktuell (Stand 5:10 Uhr) eine Unwetterwarnungen für den Süden von Rheinland-Pfalz veröffentlicht. Es kann zu Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 25 l/m² pro Stunde kommen. Wie ihr Euch bei Starkregen am besten verhaltet, lest ihr hier.

6:59 Uhr Pirmasens beantragt erneut Zuzugssperre für Flüchtlinge Pirmasens fühlt sich überlastet. Nach Angaben der Stadt kommen weiterhin viele Flüchtlinge in die Schuhstadt. Nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Nationen. Deshalb hat die Stadt jetzt eine Zuzugssperre beim Land beantragt - nicht nur für ukrainische Flüchtlinge, sondern für alle. Eine solche hatte es in Pirmasens bereits von März 2018 bis Mai 2021 gegeben.

6:44 Uhr Schifferstadt: Demenzkranke Frau vermisst Heute Nacht wurde eine 83-jährige, an Demenz erkrankte Frau von einer Seniorenresidenz in Schifferstadt als vermisst gemeldet. Ein Polizeihubschrauber unterstützt die Vermisstensuche, weshalb es zu Lärmbelästigungen kommen kann. Zeugen, welchen eine ältere Dame auffällt, werden gebeten, sich telefonisch unter 06235 4950 mit der Polizei Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

6:25 Uhr So wird das Wetter am Mittwoch Heute macht sich der Wetterumschwung bei uns im Land deutlich bemerkbar: Vor allem am Vormittag falle viel Regen, so wie es SWR-Wetterexperte Thomas Ranft gestern Abend in seiner Vorhersage präsentiert hat. Mit Höchsttemperaturen zwischen 20 und 24 wird es zudem kühler als zuletzt. Örtliche Starkregen sind aber weiterhin nicht ausgeschlossen. Video herunterladen (24,9 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Der Innenausschuss des Landtags beschäftigt sich heute mit der aktuellen Sicherheitslage. Anlass ist der Terrorakt von Solingen. Innenminister Michael Ebling (SPD) möchte sich zu möglichen Folgen für Rheinland-Pfalz äußern. Gut drei Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gibt die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft (AuEG) heute einen Einblick in den Stand des Wiederaufbaus. Sie lädt Interessierte am Abend in ihren Firmensitz in Bad Neuenahr-Ahrweiler zum Austausch ein. In Rheinland-Pfalz geht in dieser Woche vielerorts die Freibadsaison zu Ende. Heute ist es im Ludwigshafener Freibad am Willersinnweiher soweit.