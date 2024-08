Fliegerbombe an Pfaffendorfer Brücke: Entschärfung am Dienstag

per Mail teilen

Bei den Bauarbeiten zum Neubau der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz haben Arbeiter eine amerikanische Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Kurzzeitig war die Brücke für den Verkehr gesperrt.

Der Kampfmittelräumdienst musste das 250 Kilo-Fundstück an der Brücke in Richtung Kurfürstliches Schloss näher untersuchen, teilte die Stadtverwaltung mit. Inzwischen ist die Sperrung der Brücke aber aufgehoben und die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben.

Entschärfung der Fliegerbombe nächste Woche Dienstag

Die Bombe wird nach Angaben der Stadt voraussichtlich am kommenden Dienstag (3.9.) gegen 11 Uhr entschärft. Dann müsse das betroffene Gebiet geräumt sein. Die Evakuierung werde aber vermutlich nicht so aufwändig wie bei anderen Bombenfunden, so ein Stadtsprecher.

Um die Bombe wird laut Stadt ein Sicherheitsbereich mit einem Radius von ca. 300 Metern gelegt. Stadt Koblenz

Für die Entschärfung des Blindgängers muss demnach ein Bereich von 300 Metern um das Kurfürstliche Schloss, die Rhein-Mosel-Halle und das Weindorf herum evakuiert werden. Auch der Schiffsverkehr auf dem Rhein und die Pfaffendorfer Brücke werden dann komplett gesperrt. Es seien zwar keine Wohnbereiche betroffen, aber ein großes Hotel an der Pfaffendorfer Brücke.