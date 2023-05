per Mail teilen

Im Koblenzer Stadtteil Rauental ist eine 500 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst soll sie am Donnerstagabend entschärfen.

Wie die Stadt Koblenz mitteilt, war die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei planmäßigen Sondierungsarbeiten im Bereich der Peter-Klöckner-Straße in Rauental gefunden worden. Der Blindgänger verfüge über einen intakten Front- und Heckzünder.

Evakuierung während Entschärfung Bombe am Donnerstag

Für die Entschärfung am Donnerstagabend müssen den Angaben zufolge bis spätestens 17 Uhr Gebäude in einem Radius von 500 Metern um den Fundort evakuiert werden. Die etwa 650 betroffenen Menschen und die anliegenden Gewerbebetriebe würden durch das Ordnungsamt mit Handzetteln informiert.

Der Evakuierungsbereich rund um die gefundene Fliegerbombe in Koblenz-Rauental Pressestelle Stadt Koblenz

Auch Bereich der B49 und Teil der Mosel für Entschärfung in Koblenz gesperrt

Neben Wohnhäusern sind den Angaben zufolge auch Gewerbebetriebe, der Büropark Moselstausee und Ämter betroffen. Krankenhäuser müssten dagegen nicht evakuiert werden.

Für die Entschärfung der Bombe durch den Kampfmittelräumdienst müssen nach Angaben der Stadt sowohl die B49 im Bereich Schlachthofstraße als auch die Mosel von Kilometer 2,7 bis 3,7 gesperrt werden. Die Koveb-Linien 3 und 4 werden demnach umgeleitet.

Notunterkunft für Anwohnerinnen und Anwohner in Sporthalle in Koblenz

Für Anwohnerinnen und Anwohner, die für den Zeitraum der Entschärfung nicht anderweitig unterkommen können, wird die Stadt nach eigenen Angaben in der Sporthalle der Freiherr-Vom-Stein Grundschule in der Steinstraße 20 eine Anlaufstelle einrichten. Ab 16 Uhr könnten die Betroffenen am Donnerstag dort unterkommen.

Bürgertelefon für Fragen rund um die Bombenentschärfung in Rauental

Ab sofort sei auch ein Bürgertelefon eingerichtet, das täglich zwischen 8 und 18 Uhr unter 0261-404 048 000 erreichbar sei. Per Fax könnten Nachfragen unter 0261-446 60 eingereicht werden, heißt es von der Stadt Koblenz.