Bombe soll am Freitagabend in Koblenz entschärft werden

Im Neubaugebiet Rosenquartier im Koblenzer Stadtteil Lützel ist am Montag eine 50 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe gefunden worden. Am Freitagabend soll sie entschärft werden.

Am Dienstagvormittag haben Stadt, Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte Details der geplanten Bombenentschärfung abgestimmt. Demnach sind insgesamt rund 4.500 Einwohner in einem Evakuierungsradius von 300 Meter rund um den Fundort im Neubaugebiet Rosenquartier in Koblenz-Lützel betroffen. Die Anwohner müssen das Gebiet am Freitag bis 17:30 Uhr abends verlassen. Ab dann können sie den gesperrten Bereich auch nicht mehr betreten.

Informationen in Lützel per Handzettel und Lautsprecherwagen

Die Anwohner werden mit Handzetteln, die ab Mittwoch verteilt werden, und am Freitag mit Lautsprecherwagen auf die Evakuierung hingewiesen. Von der Evakuierung betroffen sind den Angaben zufolge sowohl die Balduinbrücke als auch die linksrheinische Bahnlinie, nicht aber die Mosel und die Bundesstraße 9.

Die Stadtverwaltung Koblenz hat auf ihrer Homepage eine Karte mit dem kompletten Evakuierungsgebiet veröffentlicht. Dieses Foto zeigt nur einen Ausschnitt daraus. Stadt Koblenz/Pressestelle

Dabei gibt es eine Besonderheit, die einige Straßen außerhalb des Evakuierungsgebietes betrifft: Die Bewohner der Weinbergstraße, des Wiesenwegs, An der Bleiche und der Maria-Hilf-Straße können während der Evakuierung ihre Straßen nur zu Fuß verlassen, weil das Einbahnstraßensystem ins Sperrgebiet führen würde.

Zügige Bombenentschärfung hängt auch von den Koblenzern ab

Die 50 Kilogramm schwere Bombe hat nach Angaben der Stadt Koblenz einen intakten Zünder. Sie soll am Freitagabend so schnell wie möglich entschärft werden. Wann das genau möglich sein wird, konnte der Sprecher der Stadt Koblenz, Thomas Knaak, nicht sagen: Wie auch bei anderen Bombenentschärfungen in der Stadt, müsse das gesamte Gebiet erst abgesucht und kontrolliert werden, ob alle Anwohner auch wirklich ihre Wohnungen verlassen haben. Das hatte in der Vergangenheit in Koblenz immer wieder zu Problemen und Verzögerungen geführt, weil Bürger der Evakuierungsanordnung nicht folgten.

Info-Telefon bei der Feuerwehr zur Bombenentschärfung

Für Fragen und Informationen zur Bombenentschärfung ist seit Dienstag ein Bürgertelefon bei der Feuerwehr unter der Nummer 0261 - 40 40 4-8000 frei geschaltet worden. Alle Personen, die nicht eigenständig das Evakuierungsgebiet verlassen können oder sich in coronabedingter Isolation befinden, sollen sich laut Polizei dorthin wenden. Für Bürger, die sich nicht über das Telefon verständigen können, steht die Fax-Nummer 0261 - 44660 zur Verfügung.

Während der Bombenentschärfung können Betroffene in die Hans-Zulliger-Schule kommen und dort warten, bis sie wieder nach Hause können. Ihre Haustiere können sie aber nicht mitbringen. Weitere Informationen werden nach der nächsten Lagebesprechung am Mittwoch bekanntgegeben.