Fliegerbombe soll am Dienstag in Urbar entschärft werden

Bei Baggerarbeiten im Rhein bei Niederwerth ist vor Kurzem eine 500 Kilo schwere Bombe entdeckt worden. Am Dienstag soll der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht werden.

Nach Angaben der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar müssen alle Gebäude im Radius von 500 Metern um den Fundort der Fliegerbombe evakuiert werden. Das betrifft etwa 200 Bewohner in der Gemeinde Urbar, die zur Verbandsgemeinde Vallendar gehört. Und weitere rund 1.000 Menschen im Koblenzer Stadtteil Neuendorf auf der gegenüberliegenden Rheinseite.

Evakuierung soll am frühen Morgen beginnen

Um 7 Uhr soll die Evakuierung der betroffenen Bewohner beginnen. Bis 8 Uhr sollen sie ihre Häuser und Wohnungen räumen. Der Kampfmittelräumdienst kann erst mit der Entschärfung der Bombe beginnen, wenn sich keine Menschen mehr in dem Evakuierungsgebiet befinden.

Für Evakuierte in Koblenz-Neuendorf, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen können, wird ein Aufenthaltsraum in der Willi-Graf-Schule eingerichtet. Er ist ab 8 Uhr geöffnet. Betroffene Bürger aus Urbar können sich an die Betreuungsstelle im Bürgerhaus Urbar wenden.

"Berufspendler, die aus Richtung Neuwied nach Koblenz wollen, sollten den Sperrbereich großräumig umfahren. Sie werden dort nicht weiterkommen."

B42 von Bombenentschärfung betroffen

Berufspendler, die aus Richtung Neuwied über die B42 nach Koblenz fahren möchten, werden nach Polizeiangaben über die A48 in Richtung Koblenz umgeleitet. Eine Abfahrt von der A48 in Richtung Vallendar sei nicht möglich. Aus Richtung Ehrenbreitstein wird die B42 demnach hinter dem Bahnhof Ehrenbreitstein voll gesperrt.

Auch Berufspendler, die über die Landstraßen 308 und 309 aus dem Westerwald zur B42 fahren, sind von der Bombenentschärfung betroffen. Die L309 mündet kurz oberhalb des Evakuierungsbereichs in die L308. Die L308 führt dann in Vallendar auf die B42 und liegt damit mitten in dem Bereich, der geräumt werden muss.

Die Polizei bittet deshalb betroffene Autofahrer, sich Gedanken über ihre Ausweichroute zu machen. Das unterstützt auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vallendar, Adolf Schneider. Er rät, die Umleitungsstrecke über die A48 über den Rhein nach Koblenz zu nutzen. Alles andere mache keinen Sinn, sagt er. "Sie werden dort nicht weiterkommen."

Bus-Linie 8, Schiffe auf dem Rhein und Züge betroffen

Die Rheinschifffahrt muss laut Polizei ebenfalls in dem betroffenen Bereich für die gesamte Dauer der Entschärfung gesperrt werden. Die Züge der rechten Rheinstrecke werden über die linke Rheinseite umgeleitet, teilte die Bahn mit.

Die Busse der koveb-Linie 8 sollen ab 8 Uhr bis zur Aufhebung der Vollsperrung von Koblenz über die B9 und A48 nach Vallendar fahren. Am Kreisverkehrsplatz Nähe Vallendar Bahnhof sollen sie wenden und von dort über den regulären Linienweg weiter nach Bendorf fahren.

Fachleute rechnen mit langer Entschärfung der Bombe

Für die betroffenen Koblenzer Bürger ist ein Bürgertelefon unter 0261-404048000 geschaltet - die Nummer für Anwohner aus Urbar lautet 0261-6503189. Alle Informationen erhalten die Bürger auch über die sozialen Medien der Polizei, der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar.

Nach Angaben der Polizei kann zurzeit niemand abschätzen, wie lange die Entschärfung der Bombe dauern wird. Einer der beiden Zünder an der Fliegerbombe sei stark beschädigt, heißt es. Deshalb könne die Entschärfung laut Fachleuten möglicherweise lange dauern. Eine direkte Gefahr geht nach Angaben der Experten von der 500 Kilo schweren Bombe jedoch nicht aus.

Fliegerbombe bei Arbeiten an Fahrrinne im Rhein entdeckt

Der Blindgänger wurde nach Angaben der Wasserschutzpolizei am Donnerstagmorgen entdeckt. Ein Bagger habe die Bombe auf Höhe der Rheininsel Niederwerth bei Arbeiten an einer tieferen Fahrrinne aus dem Fluss geholt. Anschließend wurde der Blindgänger den Angaben zufolge zu einem Liegeplatz bei Urbar transportiert.