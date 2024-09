Zum wiederholten Male in den vergangenen Jahren hat ein Unwetter Orte in der Eifel getroffen. In Bitburg ist ein Autofahrer gleich zweimal in zwei Tagen vor der Polizei geflüchtet. Und in Koblenz sorgt eine Bombenentschärfung heute für Einschränkungen. Alles was sonst noch wichtig ist an diesem Dienstagmorgen, erfahrt ihr hier im Newsticker.

8:17 Uhr Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw Eine sehr traurige Nachricht aus Lambsheim im Rhein-Pfalz-Kreis: Ein 69 Jahre alter Radfahrer ist nach dem Zusammenstoß mit einem Lkw gestern gestorben. Der Radfahrer kollidierte mit einem Lkw, der nach rechts abbiegen wollte. Der Radfahrer wurde laut Polizei am Kopf verletzt und starb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter soll jetzt klären, wie der Unfall genau passiert ist. Sendung am Di. , 3.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:09 Uhr FCK e.V. hat neuen, alten Vorstandsvorsitzenden Beim Mutterverein des 1. FC Kaiserslautern gibt es einen Wechsel an der Spitze – Tobias Frey hat aus persönlichen Gründen das Amt des Vorstandsvorsitzenden abgegeben. Sein Nachfolger ist gleichzeitig sein Vorgänger: Wolfgang Erfurt hatte das Amt schon mehrere Jahre ausgeführt. Wolfgang Erfurt, Vorstandschef des 1. FC Kaiserslautern e.V. IMAGO Imago/ Fotostand Dem FCK e.V. sind alle Abteilungen außerhalb des Profibereichs der Fußballer zugeordnet – außerdem hält der Verein die Mehrheit an der Profi-Abteilung. Sendung am Di. , 3.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:57 Uhr Eichen fallen Klimawandel zum Opfer Achtung, Baum fällt! Und zwar in Wäldern der Vorder- und Südpfalz unter Umständen ohne Vorwarnung. „Alte Eichen stürzen plötzlich um“, sagt Förster Jürgen Render. Der Grund: Der Klimawandel, vor allem Trockenphasen, zehrt an ihnen. Eigentlich galten gerade Eichen - die mehrere hundert Jahre alt werden können und massive Wurzeln haben - als besonders widerstandsfähig. Doch die Annahme ist nun überholt. Das Eichensterben ist ein reales Phänomen.

7:49 Uhr Ticketverlosung für 11.11. in Mainz vorbei Dass die Tickets für den Fastnachtsauftakt am 11.11. auf dem Mainzer abgesperrten Schillerplatz in diesem Jahr verlost werden, war in der Landeshauptstadt ein heiß diskutiertes Thema. Jetzt ist die Verlosung durch, 2.000 Menschen wurden ausgewählt. Sie wurden bereits informiert. Laut Veranstalter, dem Mainzer Carneval-Verein, hatten sich 6.500 Interessenten für das Losverfahren registriert. Da jeder ausgelosten Person vier Karten zustehen, aber wohl nicht alle vier Karten kaufen werden, könnten einige Tickets noch in den Weiterverkauf gehen. Sendung am Di. , 3.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:40 Uhr Doppelte Flucht vor Polizei Eine Meldung aus der Kuriositätenkiste: Ein Autofahrer ist in Bitburg gleich zweimal an zwei Tagen von der Polizei festgenommen worden. Zweimal flüchtete er vor einer Polizeikontrolle. Nach der ersten Festnahme ließen die Beamten ihn wieder gehen. Auch beim zweiten Mal wollte sich der Mann nicht kontrollieren lassen und raste mit seinem Auto davon. Er beschädigte laut Polizei gleich mehrere Polizeiautos. Die Verfolgungsjagd endete in Giesdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Die Polizei geht davon aus, dass der Mann unter Drogen stand. Sendung am Di. , 3.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:23 Uhr Das geschah am 3. Sepember 2009: Vier Tage nach den deutlichen Stimmverlusten der CDU bei der Landtagswahl in Thüringen tritt Ministerpräsident Dieter Althaus "mit sofortiger Wirkung" zurück. Er legt auch sein Amt als CDU-Landesvorsitzender nieder. 1944: Das jüdische Mädchen Anne Frank wird mit dem Zug vom Durchgangslager Westerbork in den Niederlanden ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im besetzten Polen deportiert. Sie hatte sich mit ihrer Familie vor den Nazis während der deutschen Besetzung der Niederlande über zwei Jahre lang in einem Hinterhaus in Amsterdam versteckt und darüber ein Tagebuch geschrieben. 1939: Großbritannien und Frankreich erklären Deutschland den Krieg. Ein letzter Vermittlungsversuch des italienischen Diktators Benito Mussolini wurde von Adolf Hitler nicht beantwortet. 1189: Richard I., genannt «Löwenherz», der dritte Sohn von König Heinrich II. und Eleonore von Aquitanien, wird zum englischen König gekrönt.

7:07 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Die Ampel-Koalition trifft sich heute mit der Union und Vertretern der Länder zur Beratung über die Migrationspolitik. Die Union will nicht nur allgemein über Migration und innere Sicherheit reden, sondern konkret über den "nach wie vor ungesteuerten Zuwanderungsdruck", wie Unionsfraktionschef Friedrich Merz erläuterte. Allerdings bemüht sich die Bundesregierung bereits, die Erwartungen an die Runde zu dämpfen, die nach dem Messeranschlag von Solingen initiiert worden war. Vor dem Landgericht in Braunschweig beginnt die Hauptverhandlung gegen Ex-Volkswagenchef Martin Winterkorn. Der 77-Jährige muss sich wegen Vorwürfen des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs, der uneidlichen Falschaussage sowie der Marktmanipulation verantworten. Winterkorn war von 2007 bis 2015 VW-Chef und trat im Zuge des Abgasskandals zurück. Alexander Zverev spielt heute bei den US Open gegen Taylor Fritz um den Einzug ins Halbfinale. Das Duell des Tennis-Olympiasiegers von 2021 mit dem Amerikaner ist als zweite Partie des Tages im Arthur Ashe Stadium angesetzt. Der Hamburger will seine dritte Halbfinalteilnahme in New York nach 2020 und 2021 perfekt machen.

6:59 Uhr Was ist da in Mainzer Bussen los? Eines vorweg: Ich will hier keine Angst vorm Busfahren verbreiten. Und trotzdem frage ich mich: Was ist denn da eigentlich gerade in Mainzer Bussen los? Erst am Freitag schlug ein Mann einem Baby in einem Mainzer Bus ins Gesicht, gestern schrie ein Mann dann in einem Mainzer Bus - vollbesetzt mit Schulkindern - herum und drohte, Fahrgäste abzustechen. Mainz "Ich stech' Euch alle ab" Mann bedroht in Mainzer Bus Kinder und Fahrgäste In einem Mainzer Linienbus hat ein Mann am Morgen lautstark und agressiv herumgeschrien und gedroht, alle abzustechen. Laut Polizei waren viele Schulkinder im Bus. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Mich machen solche Vorfälle fassungslos. Bleibt nur zu hoffen, dass sich heute in Mainzer Bussen mal alle benehmen

6:41 Uhr Paralympics, Tag sechs Im Sitzvolleyball der Männer geht es heute für das Team von Torben Schiewe, Heiko Wiesenthal (beide TV Güls) und Francis Tonleu (BSG Emmelshausen) um den Gruppensieg gegen den Weltranglisten-Ersten Iran. Das Halbfinale hat Deutschland bereits erreicht. Gestern Abend waren die Trierer Rollstuhlbasketballerinnen Lisa Bergenthal, Svenja Erni, Mareike Miller und Nathalie Passiwan mit Deutschland gegen Topfavorit Niederlande gefordert. Das Vorrunden-Spiel endete 68:48 für die Niederländerinnen. Im Spiel um Platz sieben im Rollstuhl-Rugby unterlag Deutschland Dänemark mit 49:56. Damit reist das Team mit Florian Bongard aus Koblenz sieglos aus Paris ab.

6:33 Uhr Was tun mit 50 Millionen Euro extra? Wir haben bereits gestern im Newsticker darüber berichtet: Rheinland-Pfalz hat 50 Millionen Euro extra an Steuergeld bekommen, weil die Bevölkerungszahl neu berechnet wurde. Und: Wie eben schon angerissen, stellt die Landesregierung heute ihre Haushaltspläne für 2025 und 2026 vor. Wenn ich mich bei mir um die Ecke so umschaue, gäbe es da ein paar Sporthallen, deren Wände, Böden und Geräte mal etwas Fördergeld nötig hätten. 😊 Wofür würdet ihr die 50 Millionen Extra-Einnahmen ausgeben, wenn ihr was zu sagen hättet? Schreibt es mir gerne per Mail an rlp-newsticker@swr.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Ideen!

6:26 Uhr Das ist auf den Straßen und Schienen los Nichts nervt mehr als Staus und Verspätungen auf der Weg zur Arbeit. Wissen wir! Schaut doch noch mal schnell auf die Verkehrsmeldungen, dann wisst ihr, wo es aktuell klemmt: Aktuelle Verkehrsmeldungen Ihr seid heute mit dem Zug unterwegs? Infos zu möglichen Verspätungen auf eurer Strecke im Regionalverkehr und den Fernverkehr findet ihr mit einem Klick auf die Links. Kommt gut und sicher ans Ziel!

6:21 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Wofür will Rheinland-Pfalz in den kommenden Jahren Geld ausgeben? Der Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt 2025/26 dürfte einen ersten Aufschluss geben. Die Vorlage soll heute im Kabinett verabschiedet werden. Dann will die Landesregierung ihren Entwurf offiziell vorstellen. Zeit, mal wieder Danke zu sagen, denn heute ist "Danke-Tag". Den kennt man kaum, aber: Der "Danke-Tag" soll Sicherheitsberaterinnen und -berater für Seniorinnen und Senioren in Mainz ehren. Die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater informieren ältere Menschen über Themen wie Telefonbetrug, Cybersicherheit oder Verkehrssicherheit.

6:11 Uhr Wetter: Erneut kräftige Gewitter erwartet Keine guten Nachrichten birgt leider das Wetter: Nach dem Starkregen im Nordwesten von RLP gestern kann auch heute bei kräftigen Gewittern, vor allem erneut in der Eifel, wieder ordentlich was runter kommen, sagt ARD-Wetterexperte Sven Plöger. Die Temperaturen in RLP liegen zwischen 25 und 30 Grad, es wird schwül-heiß. Video herunterladen (24 MB | MP4)

6:04 Uhr Großbrand in Lagerhalle Die Rauchsäule war weithin sichtbar: In Dannstadt im Rhein-Pfalz-Kreis gab es am Montagabend einen Großbrand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle. Das Dach stand in Flammen. Eine Person musste leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Brand ist mittlerweile gelöscht, die Feuerwehr aber noch zur Brandwache vor Ort. Weil mutmaßlich kontaminiertes Material brannte, sollten Anwohner zwischenzeitlich Fenster geschlossen halten. Hierzu gab es aber später Entwarnung. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 300.000 Euro, die Brandursache ist noch unbekannt. SWR Sendung am Mo. , 2.9.2024 21:45 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

6:01 Uhr Unwetter trifft Eifelorte Viele Tage hat es in Rheinland-Pfalz kaum geregnet, dafür am Montagnachmittag im Nordwesten des Landes umso mehr. Starkregen hat die Eifel getroffen - schon wieder muss man sagen, denn wie einige Unwetter in den vergangenen Jahren und Monaten verursachte auch das gestrige in mehreren Orten Überflutungen, vollgelaufene Keller, Stromausfälle und einen Hangrutsch. In der Region Prüm kamen innerhalb kürzester Zeit 76 Liter Regen pro Quadratmeter runter - das ist eine ganze Menge. Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Trier waren gestern in den betroffenen Orten, in denen bereits am Abend Aufräumarbeiten begonnen haben. Allen Betroffenen wünsche ich, dass sich der Schaden hoffentlich in Grenzen hält und schnell beseitigt werden kann. Alles Gute!

