Mann bedroht in Mainzer Bus Kinder und Fahrgäste

In einem Mainzer Linienbus hat ein Mann am Morgen lautstark und agressiv herumgeschrien und gedroht, alle abzustechen. Laut Polizei waren viele Schulkinder im Bus.

Der Mann habe die Schulkinder verängstigt und eingeschüchtert, so die Polizei. Andere Fahrgäste habe er belästigt. Gegen 7:28 Uhr sei die Polizei Mainz über die eskalierende Situation in dem Bus der Linie 76 informiert worden. Der Bus war in Richtung Mombach unterwegs und sei sehr voll gewesen. Unter den 60 Fahrgästen seien vor allem Schulkinder gewesen.

Notruf aus Bus abgesetzt

Der Notruf bei der Polizei sei aus dem Bus gekommen. Am Telefon sagte der Anrufer, ein Mann schreie herum. Ersten Angaben zufolge soll der Mann in den Bus gerufen haben, alle abstechen zu wollen. Gegen 7:30 Uhr sei die Polizei vor Ort gewesen und habe den Tatverdächtigen sehr schnell unter Kontrolle bringen können. Der 38-Jährige habe sich auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv verhalten und sei zunächst gefesselt worden.

Mann hatte kein Messer bei sich

Bei seiner Durchsuchung sei aber kein Messer oder ein anderer gefährlicher Gegenstand gefunden worden. Inzwischen ist er wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn werde ein Ermittlungsverfahren wegen "Störung des öffentlichen Friedens durch das Androhen von Straftaten" eröffnet. Diese Androhung kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.

Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass es den Schulkindern offenbar gut gehe. Betroffene könnten sich aber bei der Polizei melden und eine so genannte Opferberatung in Anspruch nehmen.