Geldautomaten in Rheinland-Pfalz sollten noch besser vor Sprengungen geschützt werden. Das fordern die Ampel-Fraktionen im Landtag in einem Antrag. Der Sparkassenverband verweist darauf, dass ergriffene Schutzmaßnahmen bereits wirkten.

Vor mehr als einem halben Jahr habe es den "letzten aus Sicht der Täter erfolgreichen Angriff auf einen Geldautomaten" der Sparkassen im Land gegeben, teilte der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz auf Anfrage des SWR mit. Seit diesem Angriff Ende Juli 2023 sei "die Häufigkeit von Sprengungen hier in Rheinland-Pfalz zurückgegangen". Dies belege, dass die seit Februar 2023 ergriffenen Maßnahmen Wirkung zeigten, um Geldautomaten der Sparkassen vor Angriffen zu schützen.

LKA-Zahlen deuten auf leichten Rückgang der Sprengungen hin

Darauf weisen auch Zahlen des Landeskriminalamtes (LKA) hin. Demnach gab es in den ersten sieben Monaten des vergangenen Jahres 34 Fälle von Geldautomaten-Sprengungen. Von August bis Ende des Jahres ereigneten sich 16 Taten. In diesem Jahr kam es in Rheinland-Pfalz bislang zu vier Sprengungen beziehungsweise versuchten Sprengungen, so das LKA auf SWR-Anfrage. Ein weiterer Fall werde derzeit noch geprüft.

Seit einem Jahr gilt Vereinbarung von Land, Polizei und Geldinstituten

Im Februar vergangenen Jahres hatten Innenministerium, Landeskriminalamt und Bankenverbände im Land eine Kooperationsvereinbarung getroffen. Das Ziel: Die Bekämpfung von Geldautomaten-Sprengungen in Rheinland-Pfalz gemeinsam voran zu bringen. Das Landeskriminalamt liefert den Kreditinstituten dafür unter anderem Risikoeinschätzungen für die jeweiligen Standorte ihrer Geldautomaten.

Zu den Maßnahmen der Sparkassen zum Schutz der Geldautomaten gehört nach Angaben des Verbandes beispielsweise die Nachrüstung der Geräte mit Systemen, die das Geld bei Sprengungen mit Farbe für die Täter unbrauchbar machen. Filialen blieben zudem nachts geschlossen und würden mit Einbruchmeldetechnik, Videoüberwachung und Vernebelungssystemen ausgestattet.

Ampel-Fraktionen fordern schnelle Verbesserung der Schutzvorkehrungen

SPD, Grüne und FDP im Landtag sehen jedoch weiteren Handlungsbedarf, um den Schutz von Geldautomaten zu verbessern. In ihrem Antrag, der am Donnerstag im Landtag beraten wird, fordern die Ampel-Fraktionen unter anderem von der Landesregierung, sich dafür einzusetzen, dass die getroffene Vereinbarung von den Banken und Sparkassen "schnell und wirkungsvoll" umgesetzt wird. Die Zusammenarbeit mit der Polizei bei Präventionsfragen sollte forciert werden.

Die drei Fraktionen sind außerdem dafür, die Möglichkeit zu schaffen, Kreditinstitute gesetzlich zu verpflichten, Geldautomaten technisch besser auszustatten, damit sie für Kriminelle als Ziel unattraktiver werden. Dies muss aber auf Bundesebene geschehen.

Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft plädiert dafür, nicht nur auf freiwillige Maßnahmen zu setzen, sondern die Geldinstitute gesetzlich zu verpflichten. In den Niederlanden hätten sich die Fallzahlen gesprengter Automaten um 90 Prozent reduziert, seitdem ein Bargeldeinfärbesystem inklusive künstlicher DNA eingeführt worden sei.

Sparkassenverband fordert Genehmigung von Verklebesystemen

Der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz wiederum fordert von der Politik, es in Deutschland rechtlich zu ermöglichen, Systeme einzusetzen, die Geldscheine in einem Automaten verkleben, wenn dieser angegriffen wird. In den Niederlanden seien diese Verklebesysteme schon im Einsatz. Damit könnten auch hier Geldautomaten besser gesichert werden.

2023 Rekordschäden in RLP

Durch die Sprengung von Geldautomaten waren im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz so hohe Schäden noch nie entstanden. Mit 50 Fällen ging die Zahl der Fälle zwar leicht zurück im Vergleich zum Vorjahr. Die Schäden an Automaten und Gebäuden lag nach Angaben des Innenministeriums aber bei rund 8,8 Millionen Euro.