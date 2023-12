Zwei junge Menschen sterben bei schweren Unfällen in Vulkaneifel und Westerwald

per Mail teilen

In der Vulkaneifel und im Westerwald kam es am Montagabend zu schweren Unfällen. Zwei junge Menschen kamen dabei ums Leben, weitere Personen wurden verletzt.

Bei dem Unfall in der Vulkaneifel fuhr ein Auto auf der B51 aus Richtung Köln kommend in Richtung Prüm. Aus bislang unbekannten Gründen geriet das Auto in Höhe der Anschlussstelle Reuth auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der Lkw kollidierte wiederum mit einem anderen Lastwagen.

Autofahrer stirbt an der Unfallstelle

Die zwei Insassen des Autos sowie der Fahrer des einen Lasters wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der 25-jährige Fahrer des Autos starb noch an der Unfallstelle. Seine 24 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt. Ein Lastwagenfahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, der andere Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt.

Rettungshubschrauber, Notärzte - B51 noch gesperrt

Die Staatsanwaltschaft Trier ordnete zur Klärung der Unfallursache die Erstellung eines Gutachtens an. Vor Ort waren drei Rettungshubschrauber, mehrere Rettungswagen und Notärzte, darüber hinaus weitere Rettungskräfte aus den umliegenden Ortschaften. Weil Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Untere Wasserbehörde der KV Vulkaneifel verständigt. Die B51 ist am Montagabend noch auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Frau stirbt bei schwerem Unfall im Westerwaldkreis

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich auf der B414 zwischen Hachenburg und Kirburg. Dabei waren vier Autos beteiligt. Eine 22-jährige Fahrerin geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit drei Autos. Die Frau kam dabei ums Leben. Zudem wurde ein weiterer Autofahrer leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

B414 am Montagabend noch voll gesperrt

Die B414 zwischen Norken und Hachenburg war am späten Montagabend aufgrund der Unfallaufnahme immer noch voll gesperrt.