24-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall auf B9 bei Wörth

Eine junge Frau ist am späten Freitagabend auf der B9 in der Pfalz ums Leben gekommen. Mit ihrem Auto war sie mit einem Lkw zusammengestoßen.

Gegen 23 Uhr am späten Freitagabend ereignete sich der Unfall auf der B9 im Kreis Germersheim. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug vom Industriegebiet Wörth auf die B9 in Richtung Süden auf. Die 24 Jahre alte Frau war in dieselbe Richtung auf der Bundesstraße Richtung unterwegs - und kollidierte mit dem Sattelauflieger des Lkw. Der Polizei zufolge war die Frau sofort tot.

B9 Richtung Wörth ganze Nacht gesperrt

Die B9 war in Fahrtrichtung Wörth die gesamte Nacht gesperrt. Erst am frühen Samstagmorgen wurde sie wieder für den Verkehr freigegeben. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.