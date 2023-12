Polizei stoppt Busfahrer nach Unfall bei Trassem

per Mail teilen

In der Nähe von Saarburg hat die Polizei einen Busfahrer gestoppt, der vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Leute im Bus hatten die Polizei verständigt.

Den Passagieren im Bus war demnach die auffällige Fahrweise des Fahrers aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierte sie den Busfahrer am Donnerstagmorgen vor dem Ortseingang von Trassem. Dabei hätten sich Hinweise ergeben, dass der 48-jährige Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, so die Polizei in Saarburg.

Bus in Unfall verwickelt

Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Bus zuvor auch in einen Verkehrsunfall bei Wehr an der Obermosel verwickelt. Verletzt wurde dabei niemand. In dem Bus saßen laut Polizei etwa 50 Personen - überwiegend Jugendliche. Das zuständige Busunternehmen organisierte einen Ersatzverkehr.