Plädoyers im Trierer Raser-Prozess erwartet

Ein halbes Jahr nach Prozessbeginn werden im Trierer Raser-Prozess die Plädoyers erwartet. Der Vorwurf: Versuchter Totschlag bei einem illegalen Autorennen durch die Innenstadt.

Eine Gerichtssprecherin sagte dem SWR, dass heute möglicherweise auch schon ein Urteil gefällt wird. Bei dem Unfall am Abend des 31. Juli 2021 wurde ein 21-jähriger Fußgänger lebensgefährlich verletzt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft fuhren die Angeklagten damals mit ihren Autos auf dem Alleenring in Trier. Dabei soll einer von ihnen mit seinem Fahrzeug den Fußgänger in der Ostallee in der Höhe der Tankstelle erfasst und durch die Luft geschleudert haben.

Angeklagte flüchteten ohne zu helfen

Die beiden Autofahrer seien nach dem Unfall geflüchtet, ohne sich um den lebensgefährlich Verletzten zu kümmern. Der Unfallfahrer konnte erst nach aufwändiger Fahndung gefunden werden.

Staatsanwaltschaft geht von illegalem Autorennen aus

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Hauptangeklagten versuchten Totschlag und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor. Da er mit höchstmöglicher Geschwindigkeit durch die Allee gerast sei, wertet die Staatsanwaltschaft dies juristisch als illegales Autorennen.

Tatfahrzeug im Schrebergarten versteckt

Der zweite Fahrer soll nach dem Unfall die Ermittlungen erschwert haben. Er habe geholfen, das Tat-Fahrzeug in einem Schrebergarten zu verstecken.

Der Hauptangeklagte ließ im Prozess erklären, dass er die Tat bereue. SWR

Zu Beginn des Prozesses hatte der 21-Jährige Hauptangeklagte über seinen Anwalt ein Statement verlesen lassen. Nach Angaben des Verteidigers hat der Angeklagte die Erklärung selbst verfasst.

"Das tut mir alles unfassbar leid."

Darin sprach er von einem schrecklichen Unfall, und dass ihm alles unfassbar leid tue. Er habe viele Fehler gemacht. Er habe dem Opfer sogar später 3.000 Euro an Schmerzensgeld angeboten. Er wisse, dass er den Unfall nicht rückgängig machen könne, aber er bereue die Tat.

Staatsanwaltschaft: Angeklagter habe sich "angestachelt gefühlt"

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft habe sich der junge Mann von einem befreundeten Fahrer in einem anderen Auto "angestachelt gefühlt", als dieser beim Ampelstart und der Durchfahrt einer Unterführung mehrere kurze Beschleunigungs- und Bremsmanöver mit aufheulendem Motor gemacht habe. Er habe den Freund überholt und dann Gas gegeben, sodass er an einer Stelle eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 115 Stundenkilometer erreichte.

Hauptangeklagter war zwischenzeitlich untergetaucht

Der Fahrer des Tatautos war vermutlich aus Angst vor Strafverfolgung untergetaucht. Er wurde fast zwei Monate nach dem Unfall in Berlin festgenommen. Zuvor war nach dem Mann international gefahndet worden. Den mutmaßlichen zweiten Fahrer und Komplizen hatte die Staatsanwaltschaft Trier zuvor ermittelt.

Anwalt hält Tat-Vorwürfe für überzogen

Der Verteidiger des Hauptangeklagten, Otmar Schaffarczyk, hält den Vorwurf des versuchten Totschlags für nicht angebracht. Das sagte er dem SWR. Er sehe in dem Fall den Tatbestand einer gefährlichen Körperverletzung erfüllt. Seiner Ansicht nach gibt es entgegen der Anklage auch keinen Hinweis darauf, dass sein Mandant ein illegales Rennen gefahren sei.