Schulstart: Weniger Corona-Notstand, aber steigender Lehrermangel

Nach den Herbstferien startet heute wieder die Schule in Rheinland-Pfalz. Mit Blick auf Corona scheint Normalität zurückzukehren. Nach Ansicht von Eltern- und Lehrervertretern spitzen sich dafür aber langjährige Missstände wie der Lehrermangel dramatisch zu.

Der Präsenzbetrieb laufe bezüglich der Pandemie mehr oder minder normal, erklärt Landeselternsprecherin Kirsten Hillert auf SWR-Anfrage. Das bestätigt auch Lars Lamowski, der Landesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE). Man könne eindeutig sagen, man sei auf dem Weg zur Normalität seit den Sommerferien.

Die Pandemie sei aber noch nicht zu Ende und die Lage aufgrund der erheblichen Personalprobleme an den Schulen weiter ernst. Lamowski verweist auf die Quarantäneregelung, durch die positiv getestete Kinder bedeutend länger fehlten, als früher bei anderen Infekten. Und auf eine aggressivere Virus-Variante sei man nicht besser vorbereitet als zu Beginn der Pandemie. Es gebe noch Testkits in den Schulen, die liefen aber bald ab. Die Schulen müssten dann wieder von vorne anfangen mit der Belieferung.

Nach den Sommerferien habe es zunächst unglaublich viele Krankmeldungen gegeben, allerdings nicht corona-bedingt, so Lamowski. Überwiegend seien das Erkältungskrankheiten oder Magen-Darm-Erkrankungen gewesen, aber in einem vergleichsweise ungewöhnlichem Umfang. Das deute schon in die Richtung, dass die Immunsysteme der Kinder in den letzten zwei, drei Jahren nicht trainiert wurden.Nun seien die Kinder anfälliger, sobald die Schutzmechanismen wie Maske wegfielen, sagt Lamowski. Kurz vor den Herbstferien seien wieder vermehrt Kolleginnen und Kollegen mit Corona ausgefallen. Angesichts der Energiekrise plädiert Lamowski dafür, ganztägig oder dauerhaft genutzte Räume an Schulen weiter wie bisher zu heizen, sonst gebe es noch mehr Erkrankungen.

CDU: Jeder Tag Unterrichtsausfall ein Tag zuviel

Die CDU-Landtagsfraktion warnt: Angesichts der Belastungen und Bildungseinbußen aus der Corona-Pandemie sei jeder weitere Tag Unterrichtsausfall ein Tag zu viel. Es müsse deshalb alles daran gesetzt werden, Kinder und Lehrkräfte bestmöglich zu schützen. Auch künftig brauche man verstärkt regelmäßige Testungen, so die Obfrau der CDU im Bildungsausschuss, Jenny Gross. Es sollte nach ihrer Ansicht selbstverständlich sein, dass Eltern ihre Kinder bei Erkältungssymptomen zu Hause testen und gegebenenfalls nicht in die Schule schicken.

Eltern begrüßen Rückkehr zum sozialen Miteinander

Landeselternsprecherin Hillert betont, bei der vermehrten Zahl an Krankheitsfällen in einzelnen Schulen müsse man selbstverständlich beachten, dass hohe Infektionszahlen in der Allgemeinbevölkerung sich in den Schulen widerspiegeln. Gegenwärtig scheine es in den Schulen mit Hygienemaßnahmen und Lüftungskonzept auch ohne Masken recht gut zu funktionieren, sagt sie. Der Verzicht auf Masken unterstütze das nach den Schulschließungen so wichtige soziale Miteinander sowie den sprachlichen Unterricht.

Bildungsministerium: Hygienemaßnahmen werden gut eingehalten

Das Bildungsministerium erklärt dazu auf SWR-Anfrage, die geltenden Hygienemaßnahmen seien eingespielt und würden in den Schulen gut eingehalten. Dies werde auch immer wieder von Experten der Universitätsmedizin Mainz bescheinigt, mit denen man sich regelmäßig austausche. Im Zusammenhang mit der Pandemie seien keine negativen Rückmeldungen von Schulen oder Eltern bekannt. Es habe vor den Herbstferien keine kompletten oder teilweisen Schulschließungen im Land gegeben.

Energiekrise und Raumluftfilter: Neuer Konfliktstoff

Während der Pandemie waren Raumluftfilter angeschafft worden. In der Energiekrise steht ihr Einsatz aber in Frage. Das Ministerium verwies zu Schuljahresbeginn auf eine Empfehlung des Umweltbundesamtes. Demnach sollte die Nutzung mobiler Luftfilter in Schulen wegen des hohen Stromverbrauchs auf das Nötigste beschränkt werden. Die CDU-Abgeordnete Gross sieht die Landesregierung aber weiter in der Pflicht. Sie müsse die Schulträger bei der Anschaffung und Umsetzung unterstützen. Bisher sei von den vom Bund im Rahmen des Programms "Mobile Luftreiniger 2021" zur Verfügung gestellten Mitteln nur ein Bruchteil abgerufen worden.

Demonstration gegen Lehrermangel am Freitag in Mainz

Der schulische Alltag hat sich nach den stark von der Pandemie geprägten Schuljahren zwar wieder eingependelt. Doch dahinter wachsen Sorgen und Ängste über Personalnot und Unterrichtsausfall.

Am Freitag soll eine große Demonstration in Mainz, die vom Landeselternbeirat und mehreren Lehrerverbänden unterstützt wird, die Missstände anprangern. Die Initiatoren wollen eine Petition an den Landtag übergeben. Über 13.300 Unterschriften wurden mit ihr gesammelt. Der Demonstrationszug soll vom Schillerplatz zum Landtag führen. Die zentralen Forderungen lauten: sofort zwei Milliarden Euro jährlich mehr für den Bildungsetat in Rheinland-Pfalz und zusätzlich 7.000 Lehrerinnen und Lehrer.

Viele Ursachen für den Lehrermangel Es gibt seit Jahren Klagen über fehlende Lehrkräfte. Die Lage scheint sich aber zu verschärfen, weil sich laut Bildungsexperten inzwischen mehrere Probleme überlappen: - Der allgemeine Fachkräftemangel schlägt auch im Schulbereich durch. - Obwohl Personalmangel herrscht, entscheiden sich laut Statistischem Bundesamt mehr Lehrerinnen und Lehrer für Teilzeit. - Durch mehr Geburten, Zuwanderung und Flüchtlinge aus der Ukraine steigen nach Angaben der Kultusministerkonferenz (KMK) die Schülerzahlen. - Politische Entscheidungen, wie der Ausbau der Ganztagsschulen, Vorgaben zur Inklusion oder Sprachförderung verstärken den Personalbedarf an den Schulen weiter. - Es drohen Personalausfälle durch Krankheit und durch Isolationsvorschriften im Falle einer Corona-Infektion. Schwangere Lehrkräfte fallen ebenfalls aus, weil für sie nach Angaben des Deutschen Lehrerverbandes wegen Corona fast überall ein Beschäftigungsverbot gilt. - Das Angebot an Quer- und Seiteneinsteigern schrumpft. Laut Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF) drohen Verteilungskämpfe auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. - Der Lehrerberuf gilt unter jungen Menschen nicht mehr als so attraktiv. Es fehlt ihnen unter anderem an Flexibilität bei der Wahl des Arbeitsortes und bei der Einteilung der Arbeitszeit. Auch Aufstiegschancen oder die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, sehen sie nicht. Die klassischen Vorteile des Lehrerberufs in Deutschland - sicherer Job, vergleichsweise gute Bezahlung, familienkompatible Arbeitszeiten - zählen für viele junge Menschen nicht mehr so wie früher.

Mit-Organisator Reiner Schladweiler vom Landeselternbeirat sagt im Gespräch mit dem SWR, die Petition sei "aus vielen, vielen Hilfsmails" der Elternbeiräte entstanden. Zu wenig Lehrer, Unterrichtsausfall, die eine Klasse habe an einem Tag frei, am nächsten eine andere: Hunderte Schulleitungen im Land hätten ihm diese Probleme bestätigt.

Das Quorum von 12.000 Unterschriften, um die Petition vorlegen zu können, habe man, und die Petition laufe noch bis Ende April 2023. Sie werde von weiteren Demonstrationen begleitet und die Petition werde mehrere Male an unterschiedliche politische Verantwortliche übergeben, zuletzt bereits an CDU und Freie Wähler im Landtag. "Wir müssen so lange demonstrieren, bis man uns richtig hört", sagt Schladweiler, "bis man mit uns ins Gespräch geht, ohne rosarot gefärbte Tatsachen."

Das Land habe zwar Lehrer eingestellt, doch es seien auch fast tausend Lehrer in Pension gegangen. Manche Schulleitungen müssten zwei Grundschulen führen. Er wisse, viele seien überfordert, so Schladweiler. Es gebe Fälle von Burn-out, die zu vorzeitigem Ruhestand führten.

"Wir müssen so lange demonstrieren, bis man uns richtig hört."

VBE: Immer weniger ausgebildete Lehrkräfte vor den Klassen

Auch VBE-Landesvorsitzender Lamowski sagt, man sei völlig unterversorgt, was den Unterricht angehe. Es stünden immer weniger wirklich ausgebildete Lehrkräfte vor den Klassen. Vertretungslehrer würden so genannt, das seien aber keine Lehrer, sondern Studenten in den ersten Semestern, in allen Schularten, so der Leiter einer Grundschule im Kreis Altenkirchen. Das Problem sei nicht von der Landesregierung angegangen worden, sondern man habe es immer weiter vor sich hergeschoben, entsprechend habe man immer mehr Laien und eine Generation, die nicht mehr von pädagogischen Profis unterrichtet werde. Und man habe große Sorge, dass sich diese Situation des Lehrermangels nach den Herbstferien weiter verschärfe.

Das Bildungsministerium spricht von bewährten Instrumentarien. Die Schulen könnten mehr Vertretungslehrkräfte einstellen. Das entsprechende Programm sei noch einmal mit Mitteln aus dem Corona-Aufholprogramm des Bundes aufgestockt worden. Mit diesen Mitteln seien 2.521 zusätzliche Verträge geschlossen worden. Vor allem die Grundschulen hätten von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Das Land habe den Ruf der Schulen und Verbände, eine echte Personalreserve aufzubauen, bisher verschlafen, meint dagegen die CDU-Bildungsexpertin Jenny Gross. Lehrerverbände in Deutschland fordern seit längerem, dass die Länder über Bedarf ausbilden und auch einstellen. Dann sei, so die Idee, bei steigenden Schülerzahlen genügend Personal da. Sinke der Bedarf wieder, könne das "Überangebot" an Lehrkräften für Qualitätsverbesserungen genutzt werden.