Safer Internet Day: Mit diesen Tipps sind Sie online sicher

Weltweit steht heute am "Safer Internet Day" das Thema Online-Sicherheit im Mittelpunkt. Im Alltag sind wir immer häufiger und immer länger online. Mit diesen Tipps passiert Ihnen dabei nichts.

In Deutschland ist das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) mit Sitz in Bonn für alle Fragen der IT-Sicherheit im Land zuständig. Die Cyber-Sicherheitsbehörde gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung. Innerhalb der vergangenen sechs Jahre hat sich die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im BSI mehr als verdoppelt. Das zeigt, wie wichtig das Thema Online-Sicherheit inzwischen ist und dass es immer mehr Expertinnen und Experten braucht, die dabei helfen, Deutschland vor Gefahren aus dem Netz zu schützen. Das BSI gibt allerdings auch wichtige Hinweise für Verbraucher zum Thema Internetsicherheit.

Allgemeine Tipps zur Sicherheit im Internet

Passen Sie Ihren Browser an und aktualisieren Sie ihn regelmäßig

In den Einstellungen Ihres Browsers (wie zum Beispiel Google Chrome, Firefox oder Internet Explorer) können Sie den Datenschutz anpassen. Damit andere Nutzerinnen und Nutzer nicht sehen können, welche Webseiten Sie besucht haben, empfiehlt das BSI, entweder den privaten Modus zu aktivieren oder regelmäßig den Verlauf der besuchten Seiten zu löschen. Außerdem sei es sinnvoll, den Browser in der neusten Version zu nutzen, da die Entwickler mit Updates immer wieder Sicherheitslücken schließen.

Betriebssystem und Software auf neustem Stand halten

Um das Betriebssystem (beispielsweise Windows oder macOS) immer mit den neusten Updates zu nutzen, emfpehlen die IT-Experten, die automatische Aktualisierung zu aktivieren. Dadurch spielt das Betriebssystem selbstständig die neusten Updates auf Ihren Computer. Programme, die Sie länger nicht nutzen, sollten Sie deinstallieren. Je weniger Software unnötig auf Ihrem Computer installiert ist, desto kleiner ist die Angriffsfläche Ihres Systems.

Virenschutz und Firewall helfen gegen Schadsoftware

Die gängigen Betriebssystem haben heutzutage alle einen Virenschutz und eine Firewall integriert. Dadurch schützt sich Ihr Computer vor Angriffen aus dem Internet. Diese Schutzmaßnahmen sollten Sie in jedem Fall aktivieren oder ein Virenschutzprogramm eines Drittanbieters nutzen. Doch Vorsicht: Virenscanner und Firewall bieten keinen kompletten Schutz, sondern helfen nur dabei, Gefahren rechtzeitig zu erkennen.

Unterschiedliche Benutzerkonten schützen das System

Eine Schadsoftware hat in der Regel dieselben Rechte wie das Benutzerkonto, über das sie auf den Computer gelangt ist. Daher empfiehlt das BSI, nur als Administrator mit dem PC zu arbeiten, wenn es unbedingt notwendig ist. Legen Sie verschiedene Benutzerkonten an und vergeben Sie dabei nur die Berechtigungen, die jeweils unbedingt benötigt werden.

Bei E-Mails und deren Anhängen ist Vorsicht geboten

Beim Öffnen von E-Mail-Anhängen oder Links sollten Sie immer extrem vorsichtig sein, denn Schadprogramme werden ganz oft über Bilder oder Dateien verbreitet, die in Mails integriert sind. Vor allem bei unbekannten Absender sollten Sie ein gesundes Misstrauen an den Tag legen. Doch auch Ihnen bekannte Mail-Adressen können gefälscht sein. Fragen Sie daher den Absender, ob die E-Mail tatsächlich von ihm stammt, wenn Ihnen etwas seltsam vorkommt. Achten Sie außerdem auf Tippfehler in der E-Mail-Adresse oder im Betreff. Betrüger sind hier oft weniger sorgsam.

Downloads sollten aus einer seriösen Quelle kommen

Wer etwas aus dem Internet herunterlädt, sollte insbesondere bei Programmen auf die Quelle achten. Wenn Sie Zweifel daran haben, ob die Seite, von der Sie etwas beziehen wollen, seriös ist, dann verzichten Sie auf den Download. Wenn Sie sich unsicher sind: Nutzen Sie Suchmaschinen, um Informationen über den Hersteller oder Entwickler zu erhalten. Am sichersten ist es in der Regel, die Website des Herstellers direkt aufzurufen und dort den Download des jeweiligen Programms zu starten.

Verschlüsselte Daten bieten mehr Schutz

Persönliche Daten sollten Sie ausschließlich auf Webseiten eingeben, die eine verschlüsselte Verbindung anbieten. Diese Seiten sind an dem Kürzel "https" zu erkennen, mit denen die Internetadresse im Browser beginnt. Meistens befindet sich daneben auch ein kleines Schlosssymbol in der Adresszeile. Wer über WLAN im Internet unterwegs ist, sollte das Funknetz ebenfalls verschlüsseln. Das BSI empfiehlt, dafür den Verschlüsselungsstandard WAP3 oder bei älteren Routern WAP2 einzustellen.

Sicherheitskopien schützen Ihre Daten

Wenn Ihr Computer oder Smartphone dennoch von einer Schadsoftware befallen ist, können wichtige Daten verloren gehen. Die Gefahr besteht natürlich auch, wenn ein Gerät verloren oder kaputt geht. Regelmäßige Sicherheitskopien, sogenannte Backups, verhindern einen kompletten Verlust wichtiger Daten. Diese Backups können auf einer externen Festplatten oder auf USB-Sticks überspielt werden.

So erstellen Sie ein sicheres Passwort

Sie sollten sich das Passwort gut merken können

Ein längeres Passwort ist sicherer als ein kurzes Passwort

Das Passwort sollte mindestens acht Zeichen lang sein

Dafür können Sie alle verfügbaren Zeichen nutzen: Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen

Das Passwort sollte nicht als Wort im Wörterbuch vorkommen

Bekannte Zahlenfolgen (zum Beispiel 123456) sind auch kein sicheres Passwort

Ziffern oder Sonderzeichen nach einem "normalen" Wort erhöhen die Sicherheit kaum

Für jedes Online- und Benutzerkonto sollten Sie ein eigenes, sicheres Passwort erstellen. Sollte Ihr Passwort in die falschen Hände geraten, ändern Sie dieses schnellstmöglich. Wenn eine Zwei-Faktor-Authentisierung angeboten wird, sollten Sie davon Gebrauch machen. Das können beispielsweise ein Fingerabdruck-Scan oder eine mobile Transaktionsnummer (mTAN) sein, mit denen Sie Ihr Passwort zusätzlich bestätigen müssen.

Sicherheit beim Gaming

Heutzutage braucht man zum Gaming fast immer einen Online-Account. Der Account ist notwendig, um Hardware oder Software zu kaufen, um Spiele downzuloaden oder Updates zu machen. Außerdem werden die Accounts für den Mehrspielermodus vieler Games benötigt. Wer also viel am Computer, der Konsole oder dem Smartphone spielt, der sammelt auch viele Online-Accounts an - und damit viele Möglichkeiten für Cyber-Kriminelle, persönliche Informationen oder Zahlungsdaten abzugreifen.

Tipps für sicheres Gaming



Spiele nur aus offiziellen Quellen wie App-Stores oder großen Software-Shops herunterladen

Kreditkarteninformationen nur in seltenen Fällen und nie leichtfertig preisgeben

Accounts nicht mit den Sozialen Medien verknüpfen

In-App-Käufe sollten über ein Passwort gesichert werden, um unbeabsichtigte Käufe zu vermeiden

Zocken Sie über ein separates Nutzerkonto, damit Schadsoftware keine Administratorrechte hat

Auch beim Gaming gilt: Regelmäßige Updates helfen dabei, Sicherheitslücken zu schließen

Onlinesucht in der Corona-Pandemie: Ein Betroffener berichtet

Smart Home sicher vernetzen

Mit dem Begriff "Smart Home" sind alle Geräte gemeint, die Sie zuhause nutzen. Dazu zählen beispielsweise Systeme, die automatisch Fenster, Türen und Rollläden schließen und öffnen, Kühlschränke, die Sie über ihren Inhalt auf dem Laufenden halten oder Smart-TVs und digitale Sprachassistenten wie Siri oder Alexa. Die meisten dieser Systeme und Geräte sind dabei an das Internet angeschlossen und ein ebenso großes oder kleines Sicherheitsrisiko wie ein Computer oder ein Smartphone.

Tipps für ein sicheres Smart Home



keine Geräte nutzen, für die der Hersteller keine Softwareupdates anbietet

keine Standardpasswörter verwenden

Smart Home nur mit dem Internet verbinden, wenn es unbedigt notwendig ist

Virtuelles Privates Netzwerk (VPN) oder separates Heimnetz einrichten

bewusst machen, welche Daten ein Smarthome-Gerät sammelt

So geht sicheres Online-Banking

Online-Banking ist für viele Menschen heutzutage unverzichtbar geworden, bietet gleichzeitig aber auch einen großen Anreiz für Cyber-Kriminelle, schnell an Ihr Geld zu kommen. Mit einigen einfachen Maßnahmen lässt sich das Online-Banking allerdings zumindest sicherer machen. Einen vollkommenen Schutz wird es laut BSI wohl nie geben.

Tipps für mehr Sicherheit beim Online-Banking



Prüfen Sie, ob die Website Ihrer Bank auch tatsächlich echt ist

Loggen Sie sich, wenn möglich, nur mit Ihren eigenen Geräten zum Online-Banking ein

Richten Sie bei Ihrer Bank ein tägliches Limit für Online-Überweisungen ein

Überprüfen Sie regelmäßig, was von Ihrem Konto abgebucht wurde

Reagieren Sie niemals auf sogenannte Phishing-Mails

Geben Sie Ihre Bankverbindung möglichst selten weiter

Sperren Sie Ihren Zugang zum Online-Banking, wenn Ihnen etwas komisch vorkommt

Was sind Phishing-Mails? Beim Phishing werden die Betroffenen durch täuschend echt aussehende Internetseiten oder E-Mails von einem vermeintlichen Unternehmen zur Preisgabe von Bankdaten (inkl. PIN und TAN), Kreditkartendaten oder Accountdaten aufgefordert. Eine Privatperson erhält hierzu beispielsweise eine Mail, die augenscheinlich von ihrer Bank stammt. Die auf diese Weise ausgespähten Daten werden anschließend unmittelbar zur Begehung von Straftaten ausgenutzt (etwa Betrug auf Online-Handelsplattformen und Überweisungen vom Girokonto des Opfers).

Daten sicher in der Cloud speichern

Cloud-Dienste bieten heutzutage die Möglichkeit, Daten, Fotos, Videos oder sogar Programme auf einem externen Server zu speichern - die sogenannte Cloud. Dadurch bleibt mehr Platz auf der Festplatte des eigenen Computers oder Smartphones und es besteht die Möglichkeit, theoretisch von überall per Internet auf die Daten zugreifen zu können.

Cloud-Dienste sicher nutzen



Starkes Passwort generieren und, wenn möglich, Zwei-Faktor-Authentisierung nutzen

Informationen über die Sicherheit des Cloud-Anbieters einholen

Verschlüsseln Sie schützenswerte Daten, bevor Sie diese in die Cloud übertragen

Beschränken Sie Freigaberechte, wenn Sie Ihre Daten per Cloud teilen

Denken Sie genau darüber nach, welche Daten Sie wirklich in die Cloud laden wollen

Sicherheit in den Sozialen Medien

Egal ob Facebook, Instagram oder TikTok: Millionen Menschen in Deutschland sind bei den Sozialen Netzwerken registriert und aktiv. Viele gehen dabei offen mit Informationen zu ihrer Person um: Hobbys, Familienverhältnisse oder beruflicher Werdegang. Doch auch in den Sozialen Medien drohen Gefahren, beispielsweise durch Identitätsdiebstahl.

Diese Möglichkeiten haben Sie bei Facebook:



Zwei-Faktor-Authentisierung aktivieren

Anmeldung über Facebook-Account bei anderen Webseiten vermeiden

Anmeldewarnung bei Login über unbekannte Geräte aktivieren

Regelmäßig Geräteliste überprüfen

Gesichtserkennung für mehr Datenschutz abschalten

Diese Möglichkeiten haben Sie bei Twitter:



Zwei-Faktor-Authentisierung aktivieren

Zugriffsberechtigungen von Apps und Geräten prüfen

Verlauf der Accountzugriffe überprüfen

Diese Möglichkeiten haben Sie bei Instagram:



Zwei-Faktor-Authentisierung aktivieren

Aktivitäten wie Passwortänderungen überprüfen

Regelmäßig prüfen, welche Apps und Website Zugriff auf den Account haben

Diese Möglichkeiten haben Sie bei TikTok:



Zwei-Faktor-Authentisierung aktivieren

Die letzten Zugriffe auf Ihren Account regelmäßig prüfen

Liste der angemeldeten Geräte überprüfen

Diese Möglichkeiten haben Sie bei WhatsApp:



Zwei-Faktor-Authentisierung aktivieren

Sicherheitsbenachrichtungen einschalten, falls Bekannte ihre SIM-Karte verlieren

Sicherheitsrisiken in Chat und Messenger

Viele Sozialen Netzwerke wie Instagram oder Facebook verfügen inzwischen über sogenannte Instant Messenger, also Chat-Funktionen. Neben Textnachrichten können die Nutzerinnen und Nutzer über die Messenger auch Dateien wie Bilder, Videos oder Audiodateien verschicken. Auch Videotelefonie oder Gruppenunterhaltungen sind über die Messenger möglich. Doch dabei gibt es nach Angaben des BSI einige Sicherheitsrisiken:

Fehlende Verschlüsselung der Nachrichten ermöglicht es anderen Personen, beispielsweise den Administratoren des vermittelnden Rechners oder Smartphones, diese Nachrichten zu lesen

der Nachrichten ermöglicht es anderen Personen, beispielsweise den Administratoren des vermittelnden Rechners oder Smartphones, diese Nachrichten zu lesen Da es möglich ist, Dateien über Instant Messenger zu verschicken, kann auch Schadsoftware wie Trojaner, Viren oder Würmer verbreitet werden

wie Trojaner, Viren oder Würmer verbreitet werden Mit gefälschten Benutzerkonten können Betrüger eine falsche Identität vortäuschen, um an Informationen von arglosen Opfern zu kommen

Um sich dagegen zu schützen, rät das BSI unter anderem, das automatische Annehmen von Dateien im Instant Messenger zu deaktivieren. Dateien sollten nur gespeichert werden können, nachdem eine Sicherheitsabfrage bestätigt wurde. Außerdem gilt auch bei den Chat-Systemen: Keine unbekannten Dateianhänge öffnen.

Was tun gegen Cybermobbing?

Die Sozialen Medien und Messenger-Dienste sind leider nicht nur eine beliebte Möglichkeit, mit Freunden in Kontakt zu bleiben, sondern ermöglichen auch das sogenannte Cybermobbing. Dazu zählen Belästigungen, Beleidigungen oder die Nötigung anderer Menschen über das Internet. Insbesondere junge Menschen sind laut BSI davon betroffen.

So können Sie sich und Ihre Kinder vor Cybermobbing schützen:



Veröffentlichen Sie einen Post erst, wenn Sie gründlich darüber nachgedacht haben. Wenn etwas einmal im Internet gelandet ist, kann man es kaum noch rückgängig machen.

haben. Wenn etwas einmal im Internet gelandet ist, kann man es kaum noch rückgängig machen. Gehen Sie bei Sozialen Netzwerken keine "Freundschaften" mit fremden Personen ein, damit diese nicht sehen können, was Sie eigentlich nur mit Ihrem Freundeskreis teilen wollen.

ein, damit diese nicht sehen können, was Sie eigentlich nur mit Ihrem Freundeskreis teilen wollen. Denken Sie daran, dass sich jedes Foto oder Video von Ihnen inzwischen manipulieren lässt. Überlegen Sie daher vorher, welche Bilder Sie von sich oder Ihrer Familie im Internet veröffentlichen.

von Ihnen inzwischen lässt. Überlegen Sie daher vorher, welche Bilder Sie von sich oder Ihrer Familie im Internet veröffentlichen. Wenn eine Online-Diskussion eskaliert , brechen Sie diese ab oder versuchen Sie, Ihr Gegenüber zu beruhigen. Geben Sie Ihrem Diskussionspartner nicht das Gefühl, sich an Ihnen rächen zu müssen.

, brechen Sie diese ab oder versuchen Sie, Ihr Gegenüber zu beruhigen. Geben Sie Ihrem Diskussionspartner nicht das Gefühl, sich an Ihnen rächen zu müssen. Klären Sie Ihre Kinder über die Gefahren von Cybermobbing auf, insbesondere darüber, welche erheblichen Auswirkungen auf das "richtige Leben" damit verbunden sein können.

Diese Veranstaltungen gibt es am "Safer Internet Day" in RLP

In Mainz gibt es in Zusammenarbeit mit der Medienanstalt Rheinland-Pfalz verschiedene Workshops und eine Diskussion zum Thema "Sind wir #OnlineAmLimit"? Im Austausch mit Expertinnen und Experten geht es unter darum, wann Handynutzung zur Sucht wird und Online-Gaming zu einer Gefahr für die Gesundheit. Mehr zur Veranstaltung.

Auf dem Gutenbergplatz in Mainz informiert die Polizei anlässlich des "Safer Internet Days" zu Themen wie Cybermobbing, Hatespeech oder Kinder- und Jugendpornografie. Die Beamten wollen damit vor allem Eltern und Jugendliche ansprechen. Wer Interesse hat, kann sich direkt mit den IT-Expertinnen und -Experten der Polizei am Sicherheitsmobil austauschen. Mehr zur Veranstaltung.

In Speyer werden Lehrkräfte darin geschult, ihre Schülerinnen und Schüler für Gefahren im Internet zu sensibilisieren und sie in ihrer digitalen Resilienz zu stärken. Dafür steht ihnen eine sogenannte "Digital Detox Box" zu Verfügung, womit Kinder und Jugendliche lernen sollen, digitale Geräte bewusster einzusetzen. Mehr zur Veranstaltung.

Die Stadtbücherei Frankenthal lädt Familien mit Kindern ab acht Jahren zu einem offenen Mitmach- und Infonachmittag ein. Welche Fähigkeiten braucht es, um digitale Medien bewusst zu nutzen? Wie gesund ist unser digitaler Alltag? Wie können verbindliche Regeln für den Medienkonsum aufgestellt werden? Diese Fragen sollen in der Stadtbücherei beantwortet werden. Mehr zur Veranstaltung.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet ein Online-Seminar zum Thema "Dark Patterns". Darunter versteht man Cookie-Banner, Popups für Newsletter, Countdowns beim Online-Shopping oder Anmeldeformulare für neue Accounts, die Nutzerinnen und Nutzer ungewollt in eine bestimmte Richtung lenken wollen. Die VBZ gibt Tipps, um sich vor davor zu schützen. Mehr zur Veranstaltung.

