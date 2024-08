Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:40 Uhr Hier fährt die Deutschland-Tour entlang Mit der Deutschland Tour startete gestern das wichtigste Radrennen des Landes. Der Startschuss fiel in Schweinfurt in Bayern. Von dort aus geht es heute knapp 180 Kilometer weiter nach Heilbronn. Die nächsten Etappen: Schwäbisch Gmünd, Villingen-Schwenningen, Annweiler am Trifels, bis die Tour in Saarbrücken endet.

8:50 Uhr Ab heute: Neue Regeln zu Cannabis im Straßenverkehr Direkt hat es jemanden erwischt: In der Nacht hat die Polizei bei Bingen auf der B9 einen Autofahrer angehalten, der kurz zuvor Cannabis geraucht hatte. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Seit Mitternacht gelten neue Regelungen im Straßenverkehr: Ab sofort gilt folgende Regel: Wer mit 3,5 Nanogramm THC oder mehr je Milliliter Blut unterwegs ist, riskiert in der Regel 500 Euro Buße und einen Monat Fahrverbot. Sendung am Do. , 22.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:29 Uhr Paralympics - diese Sportler aus RLP sind dabei Ich hab noch die tollen Bilder der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in Paris vor Augen... kommende Woche geht's in der französischen Hauptstadt schon wieder olympisch weiter: Am Mittwoch beginnen die Paralympics für Sportler mit körperlicher oder geistiger Behinderung. Zu den Teilnehmenden aus Rheinland-Pfalz gehören die Sitzvolleyballer Francis Tonleu und Heiko Wiesenthal. Video herunterladen (74,5 MB | MP4)

8:19 Uhr Quiz: Kennt ihr euch mit Loriot aus? Ich hab's schon in unserem historischen Rückblick erwähnt: Der Komiker Vicco von Bülow, besser bekannt als Loriot, ist heute vor 13 Jahren gestorben. Er ist legendär für Sätze, die er seinen Figuren in den Mund gelegt hat. Welches Zitat stammt nicht von Loriot? Sagen Sie jetzt nichts, Hildegard! Die Ente bleibt draußen! Früher war mehr Lametta! Milz an Auge, Milz an Auge. Ich sehe was, was du nicht siehst. irrelevant: Sagen Sie jetzt nichts, Hildegard!

irrelevant: Die Ente bleibt draußen!

irrelevant: Früher war mehr Lametta!

richtige Antwort: Milz an Auge, Milz an Auge. Ich sehe was, was du nicht siehst. Die gegebene Antwort ist Das "Milz-"Zitat stammt vom Komiker Otto Waalkes.

8:04 Uhr Bad Dürkheim: Jäger durch Schweinepest vor großen Problemen Die Seuchenschutz-Auflagen gegen die Afrikanische Schweinepest bringen mehrere hundert Jäger in der Pfalz in große Probleme. Sie dürfen ihr von Kontrollbehörden als einwandfrei getestetes Fleisch von Wildschweinen nicht mehr verkaufen. Grund ist die aktuell geltende Allgemeinverfügung, die es den Jägern in der Sperrzone III verbietet, Wildschweinfleisch nach der Jagd aus der eigenen Wildkammer im Haus herauszugeben oder zu transportieren. Damit wird auch ein Verkauf unmöglich. Einerseits wünsche sich die Landesregierung zwar, dass Schwarzwild stärker gejagt werde. Das Fleisch-Verkaufsverbot in der Sperrzone werde aber viele Jäger zwingen, ihre gejagten Wildschweine zur Kadaversammelstelle nach Grünstadt zu bringen, erklärte ein betroffener Jäger dem SWR. Kreis Bad Dürkheim Wegen Afrikanischer Schweinepest Bleiben Pfälzer Jäger auf ihrem Wildschwein-Fleisch sitzen? Jäger im Kreis Bad Dürkheim können einwandfreies Fleisch von Wildschweinen nicht mehr verkaufen. Grund ist der Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Do. , 22.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:48 Uhr Bedienpulte im Wert von 80.000 Euro von Baustelle gestohlen Unbekannte haben von einer Baustelle in Idar-Oberstein Fahrzeugteile im Wert von 80.000 Euro gestohlen. Laut Polizei stahlen sie die Bedienpulte aus zwei Straßenbaumaschinen, die auf einer Baustelle in der John F. Kennedy-Straße abgestellt waren. Die Polizei bittet mit einem Zeugenaufruf um Hinweise.

7:34 Uhr History: Der 22. August im Jahr... 2021 - Die Neue Nationalgalerie in Berlin wird nach fünf Jahren Sanierung wiedereröffnet. Die Arbeiten haben etwa 140 Millionen Euro gekostet. In dem Museum sind Kunstwerke des 20. Jahrhunderts ausgestellt. 2011 - Loriot, der mit bürgerlichem Namen Vicco von Bülow heißt, stirbt. Der Autor, Regisseur und Cartoonist wurde 87 Jahre alt. Er ist bekannt für Filme wie "Ödipussi" und "Papa ante portas". Kennzeichen von Loriots Karikaturen: Männchen mit Knollennase. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance 1992 - Unter dem Beifall von Schaulustigen kommt es vor der Aufnahmestelle für Asylbewerber in Rostock-Lichtenhagen zu schweren Ausschreitungen. Vier Tage lang greifen über 1.000 Rechtsextreme die Unterkunft an. Sie werfen Steine, zünden Brandsätze. Die Polizei nimmt 400 Personen fest, 40 werden verurteilt. 1950 - Das Technische Hilfswerk (THW) wird gegründet. Die Organisation ist seit 1953 eine Bundesanstalt. Ihre haupt- als auch ehrenamtliche Helfenden leisten im Notfall technische Hilfe, führen Evakuierungen und Aufräumarbeiten durch. Das THW hilft auch im Katastrophenfall im Ausland.

7:25 Uhr Haßloch: Salzsäure-Austritt bei Getränkedosenhersteller Bei einer Firma für Getränkedosen in Haßloch ist gestern Abend Salzsäure ausgetreten. Elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlitten Reizungen der Augen und hatten Atembeschwerden. Sechs von ihnen kamen in ein Krankenhaus. Die Ursache für das Austreten der Salzsäure war ein technischer Defekt, berichtet die Polizei. Ein Sensor an einem Ablaufbehälter hatte demnach nicht richtig funktioniert. Nachdem die Produktionshalle gelüftet wurde, konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Sendung am Do. , 22.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:07 Uhr Deutschland und die Welt Zum Abschluss und Höhepunkt des seit Montag laufenden Parteitags der US-Demokraten nimmt Kamala Harris formell die Präsidentschaftskandidatur der Partei an. In einer Rede will sie dem Publikum in Chicago und an den Bildschirmen ihre politischen Vorhaben vorstellen und Wähler mobilisieren. Harris tritt im November gegen den Republikaner Donald Trump an. Indiens Regierungschef Narendra Modi besucht derzeit Polen. Seit 45 Jahren ist er der erste indische Regierungschef, der in Polen zu Besuch ist. Heute trifft Modi den polnischen Regierungschef Donald Tusk und Präsident Andrzej Duda. Von Polen aus reist Modi weiter in die Ukraine - zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022. Wer geht für Deutschland ins Rennen um den begehrtesten aller Filmpreise - den Oscar? German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, will den deutschen Oscar-Kandidaten am Abend in München bekanntgeben.13 Filme sind in der Vorauswahl dafür.

6:23 Uhr Die aktuelle Verkehrslage im Land Wo klemmt es auf den Straßen im Land? Wenn ihr wissen wollt, wie der Verkehr auf eurer Strecke ist, schaut gern hier vorbei, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:14 Uhr Das Wetter: Spätsommerlich warm - und bald wieder heiß Der Spätsommer legt noch mal nach, Freibadwetter ist angesagt. Denn: Es wird sonnig - und auch wieder heiß, sagt ARD-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Heute gibt es den ganzen Tag Sonne, bei Höchstwerten von 22 bis 27 Grad. Am Freitag sind bereits wieder 30 Grad möglich, am Samstag sogar bis 34 Grad. Video herunterladen (28,8 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Die Polizei in Rheinland-Pfalz bekommt zwei neue Löschhubschrauber. Bei einer Übung am Rheinufer in Mainz werden sie heute der Öffentlichkeit präsentiert. Die beiden Hubschrauber sind laut Polizei größer und leistungsstärker als die Vorgänger. Sie sollen künftig in Winningen bei Koblenz stationiert werden. Diese Aufstockung ist Teil der von der Landesregierung nach der Ahrtalflut angestoßenen Neuaufstellung des Katastrophenschutzes. Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) informiert zum Stand des Pilotprojekts "Digitale Baugenehmigung". Seit April können Bauanträge online gestellt werden. Die komplette Bearbeitung läuft anschließend digital. Bei dem Termin wird am Nachmittag Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) dabei sein. Sterbende Innenstädte sind am Abend Thema bei der IHK in Koblenz. Bei dem Branchenforum geht es konkret um die Frage, welche Konzepte es braucht, damit Innenstädte attraktiver werden. Dazu müssten laut IHK Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung, Kultur und lokale Politik zusammenarbeiten.