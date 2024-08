Polizei Diez fasst verdächtigen Mann nach Reifenstecherei

Nach der Veröffentlichung eines Fahndungsfotos hat die Polizei Diez nun einen Verdächtigen gefasst. Es hatte mehrere Hinweise aus der Bevölkerung auf den Verdächtigen gegeben.

Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen 23-jährigen Mann, der in der Vernehmung die Taten auch zugegeben hat. Demnach hat er die Reifen mit einem Küchenmesser zerstochen. Der Mann soll eine psychische Beeinträchtigung haben und wurde laut Polizei in einer Fachklinik untergebracht.

Zeugin filmte den mutmaßlichen Reifenstecher

Laut Polizei hatte eine Frau den Mann in einem Fall beobachtet und gefilmt. Mithilfe dieser Aufnahmen und einer entsprechenden Veröffentlichung hatten sich daraufhin mehrere Menschen gemeldet, die konkrete Hinweise auf den Verdächtigen geben konnten.

Bislang mehr als 40 Reifenstechereien bekannt

Offensichtlich war der mutmaßliche Täter in mehreren Ortschaften unterwegs. Betroffen sind Autobesitzer zum Beispiel in Diez, Balduinstein und Langenscheid. Auch in Limburg wurden mehrere Autoreifen zerstochen, so die Polizei. Eine exakte Anzahl der Taten und die Schadenshöhe gibt es aber noch nicht. Noch immer würden sich Betroffene bei der Polizei melden und Anzeige erstatten.