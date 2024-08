Es ist richtig heiß draußen. Über 30 Grad, keine Wolken am Himmel - so schön der Sommer sein kann, so wichtig ist es, genug zu trinken.

Heute wird es nochmal so richtig heiß bei uns. Da solltet ihr nicht vergessen, viel zu trinken. Wir haben eine Übersicht erstellt, die zeigt, wo es in Rheinland-Pfalz kostenloses Trinkwasser gibt. Die Möglichkeiten reichen von öffentlichen Trinkwasserbrunnen bis hin zu sogenannten Refill-Stationen. Bei Letzteren handelt es sich um Angebote von Geschäften, dort seine Trinkwasserflasche aufzufüllen. Die Details lest ihr hier:

5:59 Uhr

Erneut tödlicher Unfall an Badesee in RLP

Sie begleiten uns in diesem Sommer gefühlt fast täglich - tödliche Badeunfälle an den Seen in Rheinland-Pfalz. Am Wochenende ertrank beispielsweise ein Mann in einem See bei Speyer. Gestern nun ging ein 19-Jähriger aus Mainz im Pfarrwiesensee bei Gimbsheim (Kreis Alzey-Worms) unter und starb kurze Zeit später im Krankenhaus.