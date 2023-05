Dreyer: Finanzanteil des Bundes an Flüchtlingszahlen ausrichten

per Mail teilen

Es kommen wieder mehr Flüchtlinge nach Deutschland - auch nach Rheinland- Pfalz. Die Länder klagen über mangelnde Unterstützung vom Bund. Am Mittwoch sind die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten deshalb zum Flüchtlingsgipfel ins Kanzleramt geladen. Es dürften zähe Verhandlungen werden, denn die Bundesregierung schlägt einen harten Kurs ein.

Trotz steigender Zahlen will die Bundesregierung einem mehreren Medien vorliegenden Entwurf zufolge die Länder und Kommunen finanziell nicht stärker unterstützen. Diese fordern, dass sich der Anteil dynamisch entwickeln, also mit der Zahl der Flüchtlinge steigen müsse. So sieht es auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD)

Dreyer: Land und Kommunen haben klaren Beitrag geleistet

Man habe viel Integrationsarbeit geleistet, sagte sie. Es gehe nun darum, wie die Lasten gemeinsam getragen werden können. Rheinland-Pfalz habe immer seinen ganz klaren Beitrag geleistet, auch die Kommunen im Land. Und der Bund sei stark im Zusammenhang mit den Flüchtlingen aus der Ukraine engagiert.

Dreyer sagte dem SWR: "Wir wünschen uns aber darüber hinaus, dass wir eine andere Verabredung bekommen, was die Dynamisierung betrifft."

Städtetag: Kommunen sollen nur jene mit Bleibeperspektive aufnehmen

Der rheinland-pfälzische Städtetag fordert, dass nur Menschen mit Bleibeperspektive auf die Kommunen verteilt werden. Die anderen sollten in Einrichtungen vom Land und vom Bund bleiben. Die Geschäftsführerin des Städtetages, Lisa Diener, sagte dem SWR, sie erwarte, dass Bund und Länder die Kommunen entsprechend ausfinanzieren.

Die Kommunen vermissen im Papier des Kanzleramtes auch Vorschläge zur Integration. Es sei wichtig, dass die Aufnahme und die Integration zusammengedacht würden. Auch die Relation zwischen Einwohnern und Zahl der Geflüchteten spiele eine Rolle für die Kommunen. Hier vermisse man ein Integrationskonzept des Landes.