6:20 Uhr

Großangelegte Vermisstensuche in Bad Dürkheim erfolgreich

Das ist noch einmal gut gegangen: Ein 80-jähriger demenzkranker Mann war am Freitag aus einer Klinik in Bad Dürkheim verschwunden. Polizei und Feuerwehr durchforsteten mit Hunden das Gelände rund um die Klinik - zunächst vergeblich. Nach mehr als 30 Stunden fanden sie den Mann schließlich in einem extrem steilen, unwegsamen und zugewachsenen Gelände. Höhenretter konnten am Sonntag zu ihm vordringen und ihn auf eine Trage hieven, die mithilfe eines Seils in einen Hubschrauber gezogen wurde. Der Mann wurde ins Krankenhaus transportiert.