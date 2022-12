Prozess um mutmaßlichen Raubmord wir neu aufgerollt

per Mail teilen

In Bad Kreuznach stehen zwei Männer erneut wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Mordes vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten im Alter von 43 und 48 Jahren außerdem besonders schweren Raub vor. Sie sollen vor gut einem Jahr einen Bekannten aus Birkenfeld in dessen Wohnung mit einem Messer getötet haben, um an Wertgegenstände des Mannes zu kommen. Der erste Prozess wagen wegen eines verstorbenen Schöffen neu aufgerollt worden.