Mutmaßlicher Raubmord: Keine Aussagen zum Prozessauftakt

Vor dem Landgericht Bad Kreuznach hat der Mordprozess gegen zwei Männer aus dem Kreis Birkenfeld noch einmal neu begonnen. Den beiden 48 und 43 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, ihren Bekannten erstochen zu haben, um ihn auszurauben.

Der Prozess hatte bereits im September 2021 begonnen. Weil ein Schöffe gestorben war, musste er allerdings nach einigen Verhandlungstagen unterbrochen und nun noch einmal komplett neu aufgerollt werden.

Ein Angeklagter gesteht Raub, bestreitet aber Mord

Die beiden Angeklagten müssen sich wegen gemeinschaftlichen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten im Alter von 43 und 48 Jahren außerdem besonders schweren Raub vor.

Sie sollen vor gut einem Jahr einen Bekannten aus Birkenfeld in dessen Wohnung mit einem Messer getötet haben, um an Wertgegenstände des Mannes zu kommen. Der Ältere hatte zu Beginn des Verfahrens eine Beteiligung an der Tötung des gemeinsamen Bekannten bestritten. Zugegeben hatte er aber, später Wertgegenstände und die EC-Karte des Opfers aus dessen Wohnung mitgenommen zu haben. Der 48-Jährige gab weiter an, dass er das Opfer seit gut zwei Jahren kannte. Am Anfang hätten sie sich vor allem getroffen, um gemeinsam zu trinken. Später dann habe er ihm auch im Haushalt geholfen und für ihn eingekauft. Dabei habe er auch mit der Bankkarte des Bekannten bezahlt und die dazugehörige PIN-Nummer gekannt.

Vorerst keine Aussagen im neuen Prozess

Zum neuen Prozessauftakt am Donnerstag wollte er aber aus gesundheitlichen Gründen keine Angaben machen. Der jüngere Angeklagte schwieg weiterhin wie schon bisher zu den Vorwürfen. Der Prozess soll in der kommenden Woche fortgesetz werden.

Opfer erst Tage nach der Tat gefunden

Das Opfer wurde erst einige Tage nach der Tat von einem anderen Bekannten tot in seiner Wohnung gefunden. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden einen Monat nach der Tat festgenommen.