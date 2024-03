per Mail teilen

Die Suche nach ehrenamtlichen Wahlhelfern für die Europa- und die Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz gestaltet sich schwierig. Die Gemeinden Freinsheim und Bodenheim wollen deshalb städtische Kita-Mitarbeiter einsetzen. In Freinsheim sollen am Montag nach den Wahlen deshalb die Kitas geschlossen bleiben. Das sorgt für Ärger bei den Eltern.