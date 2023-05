per Mail teilen

Die Pfingstferien stehen vor der Tür - und sagen leise Servus. Ein vorletztes Mal haben die Rheinland-Pfälzer diese Ferien. Wieso, weshalb, warum - und wie werden das Wetter und der Verkehr?

Seit 2017 lief in Rheinland-Pfalz eine Testphase zu veränderten Terminen für die Schulferien: Die Weihnachtsferien wurden gekürzt, dafür gab es entweder richtige Winterferien im Februar oder alternativ Pfingstferien. Das Ergebnis der Testphase: ab dem Schuljahr 2024/2025 Rückkehr zur alten Regelung. Das Bildungsministerium teilte im vergangenen Jahr mit, eine Mehrheit von mehr als 50 befragten Gremien habe sich dagegen ausgesprochen, die neue Regelung fortzuführen. Ein bisschen erstaunlich ist das schon, denn hört man sich unter Familien um, sind die Pfingstferien äußerst beliebt.

Auch eine Option: Familienurlaub entlang der Mosel SWR

Die Vorteile der Pfingstferien für Familien liegen auf der Hand: Weit weniger Touristen sind zu dieser Zeit unterwegs im Vergleich zu den Sommerferien. Die Preise für Unterkünfte oder Flüge liegen deutlich unter den Hochsaison-Preisen des Sommers. Und schließlich: Durch die günstige Kombination von Pfingstmontag und Fronleichnam in den Ferien brauchen Eltern nur wenige Urlaubstage hergeben und haben keine zusätzlichen Betreuungsprobleme an dem Brückentag nach Fronleichnam.

Ab 2025 bleibt den Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern nur der neidische Blick nach Baden-Württemberg und Bayern, wo es weiter Pfingstferien geben wird.

Manche Bundesländer haben richtige Ferien so wie Rheinland-Pfalz, andere zumindest ein langes Wochenende. So oder so werden deshalb viele Reisende auf den Straßen unterwegs sein - laut ADAC vor allem Richtung Süden. Außer vielen Autos gibt es aber auch viele Baustellen auf den Autobahnen - eine schlechte Kombination!

Aktuelle Verkehrsmeldungen

Der ADAC rechnet in Rheinland-Pfalz auf der A61 in Richtung Süden zwischen Alzey und Speyer immer wieder mit Staus. Auch ab Koblenz Richtung Alzey kann es immer wieder Staus geben. Voll werden soll es auch auf der A3 aus NRW kommend bis nach Frankfurt. Der ADAC geht davon aus, dass bereits am Freitag mit erheblichem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist.

Auch im Ausland ist auf den typischen Routen mit Stau zu rechnen. So auf Tauern-, Inntal-, Rheintal- und Brennerautobahn sowie der Gotthard-Route. Auch auf den Fernstraßen zur kroatischen Küste brauche man viel Geduld, teilte der ADAC weiter mit.

Auch die Deutsche Bahn rechnet mit volleren Zügen. Hauptreisetage seien der Freitag und Pfingstmontag. Eine Sprecherin empfiehlt, an diesen Tagen nur mit einer Sitzplatzreservierung in den ICE- und IC-Zügen zu reisen und vor Reiseantritt die Abfahrtsdaten zu überprüfen. Wenn ein ICE ausgebucht sei, könnten auf manchen Strecken IC-Verbindungen eine gute Alternative sein, da diese in der Regel weniger ausgelastet seien.

Das hängt natürlich ganz davon ab, wohin die Reise geht. Aber für Rheinland-Pfalz zeigt die Tendenz Richtung Pfingstwochenende nach oben, es soll wieder milder werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für Freitag bis zu 24 Grad für Rheinland-Pfalz, für Samstag dann nochmal zwei Grad mehr. Regen ist nicht mehr in Sicht.

Wer keine Lust auf volle Straßen, Bahnhöfe oder Flughäfen hat, kann angesichts der Wettervorhersage natürlich auch einen Urlaub daheim planen. Für den Gang ins Freibad wird es wohl warm genug werden. In den Baggerseen und Maaren in Rheinland-Pfalz ist das Wasser mit deutlich unter 20 Grad aber doch recht frisch.

Eine Alternative zum Schwimmbad wäre ein Besuch in einem der Freizeitparks in Rheinland-Pfalz. Allerdings dürfte es auch dort über die Feier- und Ferientage voll werden. Möglicherweise lohnt hier eine Reservierung.