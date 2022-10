Viele Kommunen sind auf Blackout nicht vorbereitet

Energiekrise, mögliche Sabotage der Infrastruktur - viele Kommunen, auch in Rheinland-Pfalz, sind im Ernstfall nicht vorbereitet. Das haben Recherchen von REPORT MAINZ ergeben.

REPORT MAINZ hat eine Umfrage unter den mehr als 400 Landkreisen und kreisfreien Städten sowie Bezirken in Berlin im Zeitraum September bis Anfang Oktober durchgeführt. Etwas mehr als die Hälfte hat geantwortet. Davon gab fast jede zweite Kommune an, keinen Einsatzplan bei Stromausfällen zu haben, auf den im Notfall alle Beteiligten zugreifen könnten. Darunter waren in Rheinland-Pfalz Städte wie Mainz und Ludwigshafen sowie die Landkreise Bad Kreuznach und Bernkastel-Wittlich.

Auch bei der Frage nach Notwasserbrunnen und sogenannten Katastrophen-Leuchttürmen - also Anlaufstellen für betroffene Bürgerinnen und Bürger - stellte sich heraus, dass es diese nicht flächendeckend gibt.

Im Notfall auch Trinkwasserversorgung gefährdet

Im Fall eines lang anhaltenden Stromausfalls kann auch die Trinkwasserversorgung zusammenbrechen. Denn ohne Strom können die Pumpen der Wasserwerke nach einer gewissen Zeit ausfallen. Die Städte Trier und Birkenfeld, sowie der Landkreis Vulkaneifel erklärten, neben dem fehlenden Notfallplan für Strom auch keine Notwasserbrunnen zu haben.

Große Unterschiede beim Schutz der Bürger sogar innerhalb einzelner Kreise

Zuständig für den Katastrophenschutz in Deutschland sind in Friedenszeiten die Bundesländer. Sie haben die Verantwortung für den Schutz der Bürger vor Ort an die Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Doch inwiefern die einzelnen Kommunen ihre Bevölkerung vor Katastrophen schützen, entscheiden häufig die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. So kann es nach Recherchen von REPORT MAINZ sogar innerhalb einzelner Landkreise große Unterschiede geben, wie und ob ein Ort sich für einen Katastrophenfall rüstet.

Alarmpläne in Trier und der Pfalz

In der Region Trier haben die Stadt und die umliegenden Kommunen inzwischen Alarmpläne erarbeitet. Hier sind etwa Notrufzentralen in den Feuerwehrgerätehäusern sowie Wärmeinseln geplant.

Auch die Pfalz rüstet sich für Notfälle. Nach Angaben der Behörden ist auch im Falle eines Stromausfalls die Trinkwasserversorgung in vielen Städten und Gemeinden der Vorder- und Südpfalz gesichert.

Zweibrücken bereitet sich vor

Auch in Zweibrücken haben die Behörden, bereits nach der Hochwasserkatastrophe an der Ahr, ihren Katastrophenschutz nachjustiert. Es wurde ein mobilerTrinkwasserversorgungstank angeschafft. Außerdem seien mobile Durchsageeinrichtungen bestellt und ein Hochwasserfrühwarnsystem auf den Weg gebracht worden, so die Stadt.

Katastrophenforscher plädiert für bundesweit einheitliche Regeln

Katastrophenforscher Martin Voss von der FU Berlin kritisiert, dass es bundesweit keine einheitlichen Regeln für Stromausfälle gibt. Wenn "jedes Dörfchen sein eigenes Süppchen kocht und jeder Bürgermeister seine ortsbezogene Politik macht," sei es oft dem Zufall oder dem Glück überlassen, ob man vor Ort eine Infrastruktur habe, so Voss.

Konfrontiert mit den Ergebnissen der REPORT-Umfrage sagte auch der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, so könne es nicht weitergehen. Er forderte einen Masterplan für den Katastrophenschutz.