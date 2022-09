Wirbel um möglichen "flächendeckenden Stromausfall" in Koblenz

per Mail teilen

Die Stadt Koblenz kauft mit Blick auf eine eventuell bevorstehende Energiekrise durch den Ukraine-Krieg vier Heizstationen. Die Freien Wähler zitieren den Koblenzer Oberbürgermeister (SPD), es sei mit einem "flächendeckenden Ausfall der Stromversorgung" zu rechnen.

Es geht darum, wie der Winter wird, wenn nicht genug Erdgas in Deutschland vorhanden ist. In diesem Zusammenhang bereiten sich Kommunen auf den Ernstfall vor. Die Stadt Koblenz hat nun per Eilentscheidung vier mobile Heizstationen beschafft.

In einer Pressemitteilung liefern die Freien Wähler den vermeintlichen Grund dafür. Sie zitieren den Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) mit den Worten: "Aufgrund der bevorstehenden Gas-Mangellage ist mit einem flächendeckenden Ausfall der Stromversorgung zu rechnen.“ So soll es in einem Schreiben der Stadt an die Mitglieder des Koblenzer Stadtrats gestanden haben. Ob sich Koblenzerinnen und Koblenzer auf einen massiven Stromausfall vorbereiten müssen, ist aber sehr umstritten.

Zitat ist echt, aber laut OB Langner aus dem Zusammenhang gerissen

Laut Langner skandalisieren die Freien Wähler den Vorgang (Audio). Er bestätigt zwar die Echtheit dieses Zitats, sagt aber, es sei aus dem Zusammenhang gerissen. Aus heutiger Sicht halte Langner einen Stromausfall nicht für wahrscheinlich. Es gebe aktuell keinen Anlass zur Sorge, sagte er im SWR-Interview. Aber grundsätzlich sei es wichtig, sich auf alle Szenarien und Eventualitäten vorzubereiten und die Heizstationen seien ein Teil dieser Vorbereitung.

Oberbürgermeister übt heftige Kritik an Freien Wählern

Die Formulierung habe er selbst so nie benutzt, sagt Langner. Sie sei lediglich Teil der Begründung für die kurzfristige Anschaffung der Heizanlagen. Diese Begründung habe das Zentrale Gebäude-Management der Stadt formuliert. Die Veröffentlichung der Freien Wähler kritisiert er scharf. Aus seiner Sicht gehe es dabei nur darum, die Bevölkerung zu verunsichern. Solche Äußerungen würden am Ende niemanden helfen in der aktuellen Phase.

Freie Wähler sehen sich unterdessen bestätigt

Die Freien Wähler sehen sich jedoch bestätigt. Bereits in der letzten Woche habe man auf Landesebene gefordert, sich auf mögliche Blackouts im Zusammenhang mit einer kriegsbedingten Energiekrise im Herbst vorzubereiten. Es sei an der Zeit, Krisenstäbe im ganzen Land einzuberufen, so der Fraktionsvorsitzende Joachim Streit.

"Das Land muss Alarm- und Einsatzpläne zur Gasmangellage und Strommangellage aufstellen und herausgeben."

Wichtig sei ein einheitliches Vorgehen in ganz Rheinland-Pfalz. "Das Land muss Alarm- und Einsatzpläne zur Gasmangellage und Strommangellage aufstellen und herausgeben," so Streit.