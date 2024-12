Das Wetter heute: ziemlich nass und mild in Rheinland-Pfalz. Von Nordwesten zieht ein Regengebiet durch, teilweise weht ein kräftiger Wind. Am Freitag und Samstag gibt es kaum noch Schauer, am Sonntag wird es wieder wechselhafter. Und weiterhin ist allerhöchstens im Bergland mit ein klein wenig Schnee zu rechnen - für weiße Weihnachten hat SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend ziemlich schwarz gesehen.

6:05 Uhr

Ehemalige Gaststätte in Flammen

Hört sich an, als wäre es eine kurze Nacht für die Feuerwehrleute in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach gewesen. Gestern Abend ist in Steinwenden, genauer gesagt im Ortsteil Weltersbach, ein Brand in einer ehemaligen Gaststätte am Silbersee ausgebrochen. Das Gebäude stand jedoch schon längere Zeit leer, so dass zum Glück niemand verletzt wurde. Warum das Feuer ausgebrochen ist: unklar. Der Brand wurde mit Wasser aus dem See gelöscht.

Noch mehr zum Brand hat Alexandra Dietz aus dem SWR-Studio in Kaiserslautern: