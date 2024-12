Der rheinland-pfälzische Landtag berät über seinen Doppelhaushalt, am Landgericht Bad Kreuznach wird das Urteil wegen Mordes erwartet und das Wetter bleibt wechselhaft.

7:10 Uhr Bundestagswahl: Menschen aus Rheinland-Pfalz gesucht Nach der verlorenen Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bereiten sich die Parteien auf den Bundestagswahlkampf vor - und wir auch. Dafür suchen wir Menschen für unsere Beiträge und Sendungen, die mit uns über die Bundestagswahl sprechen wollen. Alle Infos gibt's hier: Ihre Meinung und Fragen zur Bundestagswahl: Schreiben Sie uns!

6:50 Uhr Bargeld wird an Weihnachten nicht knapp 💰 Tarifeinigung in der Geldtransport-Branche Mitte Oktober hatte es im Tarifstreit der Geldtransport-Branche Streiks gegeben - auch in Rheinland-Pfalz. Damals hieß es, ohne eine Einigung könnte es eng werden mit der Bargeldversorgung, gerade über die Weihnachtsfeiertage. Das wurde es dann zum Glück fast nirgendwo - und der Tarifsteit ist seit gestern Abend auch beendet. Arbeitgeber und Gewerkschaft ver.di haben sich geeinigt, die bundesweit rund 10.000 Beschäftigten der Branche bekommen bis zu 8,43 Prozent mehr Geld, bei einer Laufzeit von zwei Jahren. Und die Versorgung mit Bargeld sollte in der Weihnachtszeit gesichert sein.

🎆 Trägergesellschaft soll „Rhein in Flammen" sichern "Rhein in Flammen" ist das bekannteste Event am Mittelrhein. Damit es auch in den kommenden Jahren sicher stattfinden kann, haben sich jetzt verschiedene Partner zu einer Gesellschaft zusammengeschlossen, der sogenannten Rhein in Flammen GmbH. Mit dabei sind die Städte Koblenz, Lahnstein, Braubach und Rhens, die Gemeinde Spay und die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel. Gemeinsam mit Tourismus-Experten wollen die Städte und Gemeinden künftig das Festival am zweiten Augustwochenende organisieren. Die Koblenz-Touristik teilte mit, dass es auch weiterhin Schiffskonvois und Feuerwerke zwischen Koblenz und Spay geben wird. Die Neuorganisation war nötig, weil die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH die traditionelle Veranstaltung nicht mehr leiten wollte. Das erste "Rhein in Flammen" gab es übrigens 1956.

6:20 Uhr Das Wetter bleibt heute wechselhaft und wenig winterlich ☁️ Heute werde es in Rheinland-Pfalz zunächst Wolken und etwas Regen geben, hat SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend gesagt. Nachmittags werde es dann meist trocken, örtlich sogar sonnig. Am Donnerstag gibt's dann ordentlich Regen, da solltet ihr unbedingt einen Schirm einpacken. Richtung Wochenende schaut es besser aus: Am Freitag wird es kühler und sonniger - und in den Hochlagen der Mittelgebirge kann sich auch mal die eine oder andere Schneeflocke zeigen. Video herunterladen (22,6 MB | MP4)

6:10 Uhr Bundestag beschäftigt sich mit Moselschleuse in Müden Nach der Sperrung der Moselschleuse in Müden im Kreis Cochem-Zell wird sich der Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages mit den Folgen der Sperrung und den Instandsetzungsplänen befassen. Die CDU/CSU hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Währenddessen gehen die Notschleusungen der Schiffe moselabwärts in Richtung Rhein weiter voran. Die Verantwortlichen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Mosel-Saar-Lahn wollen alle Schiffe bis spätestens Silvester notgeschleust haben. Das könnte helfen, die enormen wirtschaftlichen Schäden in Grenzen zu halten. An der Schleuse Müden gehen die provisorischen Schleusungen vorwärts. Die Dammbalken müssen dafür einzeln angehoben bzw. eingesetzt werden.

6:02 Uhr ❗Das wird heute wichtig im Land Der rheinland-pfälzische Landtag kommt heute und morgen zu den letzten Plenarsitzungen dieses Jahres zusammen. Im Mittelpunkt steht die Verabschiedung des Doppelhaushalts 2025/2026. Der Etatentwurf sieht Ausgaben von insgesamt rund 50 Milliarden Euro vor. Außerdem geht es um geplante Neuregelungen zur Grundsteuer. Vor dem Landgericht Bad Kreuznach soll heute im Mordprozess gegen einen Mann das Urteil fallen, der seine Ehefrau getötet haben soll Die Anklage wirft dem 55-Jährigen vor, dem Opfer insgesamt 59 Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt zu haben. Die Frau war verblutet. Auch im Prozess gegen einen Häftling der JVA Frankenthal wird heute das Urteil wegen versuchten Mordes erwartet. Der 23-Jährige hatte laut Anklage im September 2023 bei einem Fluchtversuch auf einen JVA-Beamten eingestochen und diesen schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat 15 Jahre Haft und Sicherungsverwahrung für den Mann gefordert.