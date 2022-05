Tipps und Infos zur totalen Mondfinsternis in Rheinland-Pfalz

Himmelsgucker brauchen am Montagmorgen gutes Wetter, etwas Glück und vermutlich Kaffee. Ab 4:30 Uhr in der Frühe ist eine totale Mondfinsternis zu beobachten.

Zu sehen ist das Spektakel allerdings nicht überall in Deutschland. Denn mancherorts wird der Mond schon untergegangen sein, bevor er vollständig in den Erdschatten eintaucht - außerdem ist es zu der Zeit am Himmel schon recht hell. Ab 4:27 Uhr tritt die Mondscheibe, in den Kernschatten der Erde ein. Diese Phase der Mondfinsternis kann man noch gut beobachten.

Mondfinsternis nur zum Teil zu sehen

Der Vollmond befindet sich zu der Zeit zwar schon tief im Südwesten, ist aber noch fast eine Handbreit vom Horizont entfernt. Weiter im Osten verpasst man dieses Spektakel, weiter im Westen kann man die totale Phase eine kurze Zeit beobachten - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Um 6:12 Uhr wird die Mitte der Finsternis erreicht, kurz vor 7:00 Uhr endet die totale Phase. In der Mitte Deutschlands geht der Mond aber schon um 5.35 Uhr unter.

Anders als bei einer Sonnenfinsternis brauchen Mondgucker keine besondere Ausrüstung wie etwa Schutzbrillen. Ferngläser, Teleskope oder schon das bloße Auge bieten einen guten Blick auf das Spektakel. Wer Fotos machen will, sollte einige Tipps beachten:

Mondfinsternis fotografieren - Tipps und Tricks Die richtige Kamera : Eine gute Pocketkamera oder ein Smartphone sind in der Lage, eine schöne Landschaftsaufnahme mit dem sich verfinsternden Mond zu machen. Für Nahaufnahmen des Mondes sind digitale Spiegelreflex oder Systemkameras mit Objektiv am besten geeignet. Aber auch mit guten langbrennweitigen Bridgekameras lassen sich gute Aufnahmen machen.

: Eine gute Pocketkamera oder ein Smartphone sind in der Lage, eine schöne Landschaftsaufnahme mit dem sich verfinsternden Mond zu machen. Für Nahaufnahmen des Mondes sind digitale Spiegelreflex oder Systemkameras mit Objektiv am besten geeignet. Aber auch mit guten langbrennweitigen Bridgekameras lassen sich gute Aufnahmen machen. Die richtige Kamera-Einstellung: Verwenden Sie Stativ und Fernauslöser (oder Selbstauslöser) für unverwackelte Bilder. Schalten Sie den Blitz aus und stellen Sie die Belichtungszeiten manuell ein. Fokussieren Sie manuell, der Autofokus kommt bei einer Mondfinsternis an seine Grenzen. Das müssen Sie nur einmal machen - der Mond ist die ganze Zeit der Mondfinsternis gleich weit weg. Machen Sie Belichtungsreihen mit unterschiedlichen Einstellungen. Verwenden Sie möglichst kleine ISO-Werte, damit die Bilder klar werden; mit höheren ISO-Werten können Sie zwar die Belichtungszeiten verkürzen, in Ihrer Aufnahme entsteht aber immer mehr Bildrauschen. Stellen Sie eine möglichst offene Blende (kleine Blendenzahl wie 2.8 oder 4) ein, dann fällt mehr Licht in Ihr Objektiv und Sie können kleinere Belichtungszeiten wählen.

: Bei einer totalen Mondfinsternis ändert sich die Helligkeit des Mondes sehr stark, Sie müssen die Kamera-Einstellungen ständig anpassen. Während der unverfinsterte Vollmond so hell ist, dass er schnell überbelichtet wird, ist er bei der Totalität kaum noch zu sehen. Sie brauchen ISO-Werte zwischen 400 und 800 und Belichtungszeiten von 1-10 Sekunden bei weit offener Blende. Weitwinkel oder Tele? Einfacher ist die Weitwinkel-Aufnahme mit kleinen Brennweiten wie 28 oder 35 mm. Sie eignen sich für stimmungsvolle Panorama-Aufnahmen einer Mondfinsternis. Der Mond selbst erscheint in der Aufnahme allerdings recht klein und ist zum Höhepunkt der Mondfinsternis kaum zu erkennen. Mit langen Brennweiten (Teleobjektiv) nehmen Sie mehr die Mondscheibe selbst ins Visier. Details der Mondoberfläche werden erst ab 200 mm Brennweite eindrucksvoll.

Spielt das Wetter mit?

Das derzeit sommerliche Wetter in Rheinland-Pfalz hält am Wochenende noch an. Der Deutsche Wetterdienst rechnet allerdings im Lauf des Montags mit teils kräftigen Gewittern. Die Nacht zum Montag soll teilweise noch klar bleiben, mancherorts ziehen aber auch schon Wolken auf. Ob es klare Sicht auf die Mondfinsternis gibt, können Sie hier nachschauen:

Mondfinsternis alle zwei bis drei Jahre

Das Phänomen Mondfinsternis ist gar nicht so selten. Etwa 380 Mal pro Jahrhundert kann man das Ereignis an unterschiedlichen Orten weltweit bestaunen. Damit sind Mondfinsternisse etwas häufiger als die umgekehrte Konstellation - wenn der Mond auf einer Linie zwischen Sonne und Erde steht, sich also die Sonne verfinstert. Im Schnitt lässt sich eine Mondfinsternis in Deutschland alle zweieinhalb Jahre beobachten. Die nächste in Deutschland sichtbare totale Mondfinsternis wird am 28. Oktober 2023 zu beobachten sein.

Wann spricht man von Mondfinsternis? Eine Mondfinsternis kann nur bei Vollmond stattfinden und tritt dann ein, wenn die Erde zwischen Sonne und Mond steht. Das als totale Mondfinsternis bekannte Phänomen findet statt, wenn sich die Erde zwischen den Mond und die Sonne schiebt und das Licht verdeckt, das normalerweise die Oberfläche unseres umkreisenden Nachbarn erhellen würde. Der Mond befindet sich dann im Kernschatten der Erde. Dieses Phänomen kann bis zu dreimal in einem Jahr auftreten und dauert stets mehrere Stunden. Man rechnet vom Augenblick des Eintritt des Mondes in den Erdschatten bis zum Augenblick des Austritts aus dem Schatten. In den meisten Fällen kommt es zu einer totalen Mondfinsternis. Dann taucht der gesamte Mond in den Erdschatten ein. Manchmal kommt es aber auch vor, dass nur ein Teil den Schatten durchwandert. Dann sprechen Astronomen von einer partiellen Mondfinsternis. Der Mond steht im Erdschatten der Sonne - Totale Mondfinsternis SWR

Die bevorstehende Mondfinsternis wird aller Voraussicht nach weniger spektakulär als die letzten - vor allem die im Sommer vor vier Jahren. Ende Juli 2018 war am Nachthimmel die bislang längste Mondfinsternis dieses Jahrhunderts zu sehen - mehr als zwei Stunden lang.

"Blutmond" als Zeichen des Schreckens

Eine Mondfinsternis fasziniert Menschen seit Jahrhunderten. Früher löste die kupferrot leuchtende Scheibe am Himmel allerdings eher Angst und Schrecken aus - der "Blutmond" galt in antiken Zeiten als Zeichen für den Zorn der Götter. Und auch in der biblischen Prophezeihung findet sich der Satz: "Da geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut."

Woher kommt der Ausdruck "Blutmond"?

Heute weiß man jedoch, dass die Ursache für die geheimnisvolle Färbung des Mondes darin liegt, dass das langwellige rote Licht der Sonnenstrahlen gebrochen und in Richtung des Erdtrabanten gelenkt wird, während die kurzwelligen blauen Lichtwellen vollständig in der Erdatmosphäre gestreut werden. Zusätzlich sorgen Staub und Asche in der Hochatmosphäre für die satte Farbe, die die Mondfinsternis zu diesem optisch spektakulären Ereignis macht.

Mondfinsternis weiter westlich besser zu sehen

Wer mehr von der MoFi sehen möchte als hierzulande, muss auf Reisen gehen - in westlicher Richtung. Besser beobachten kann man das Spektakel im Westen von Frankreich, in Spanien, Westafrika und von den Kanarischen Inseln aus. Ganz optimale Bedingungen für "Mondsüchtige" gibt es an der Ostküste der USA und in ganz Südamerika.