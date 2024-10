Angler nach Unglück auf dem Rhein vermisst, Python an Bushaltestelle gefunden, Streik-Auswirkungen in RLP

6:23 Uhr

ÖPNV-Warnstreik könnte Auswirkung auf Rheinland-Pfalz haben

Im öffentlichen Personennahverkehr sind neue Warnstreiks angekündigt - unter anderem in Baden-Württemberg. Da Linien nicht an der Landesgrenze enden, könnte dies auch Auswirkungen auf Teile von Rheinland-Pfalz haben.

Der Aufruf der Gewerkschaft ver.di umfasse auch Dienstorte in Wörth am Rhein und in Germersheim in der Pfalz, sagte der baden-württembergische Gewerkschaftssekretär Marcus Zabel. Einen umfassenden Aufruf zum Warnstreik in Rheinland-Pfalz gebe es für heute nicht, teilte der rheinland-pfälzische ver.di-Landesbezirksleiter Michael Blug mit.

Hintergrund des Streiks ist der aktuelle Tarifstreit mit den Arbeitgebern - die hätten bisher nur ein unzureichendes Angebot vorgelegt. Ver.di fordert für die gut 5.500 Beschäftigten des ÖPNV in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, NRW, Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein 350 Euro mehr im Monat.