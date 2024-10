Bei Nackenheim im Kreis Mainz-Bingen ist ein Boot auf dem Rhein verunglückt. Ein 14-Jähriger war mit seinem Onkel angeln. Der Jugendliche konnte sich retten. Der Onkel wird vermisst.

Ein 51-jähriger Mann war am Sonntagmorgen mit seinem Neffen zum Angeln auf dem Rhein unterwegs. In Höhe des Polders zwischen Mainz und Bodenheim schwappte offenbar Wasser in das Boot der beiden. Die Angler stürzten in den Rhein. Nach Angaben der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bodenheim konnte sich der Jugendliche auf eine Insel im Rhein retten. Sein Onkel konnte bisher nicht gefunden werden.

Jugendlicher rettet sich auf Rheininsel

Ein Spaziergänger hatte am Sonntagmorgen von der hessischen Seite aus zwei Personen im Rhein entdeckt. Er alarmierte die Polizei. Laut Feuerwehr fanden Einsatzkräfte den Jugendlichen schon kurz darauf auf einer der Rheininseln von Nackenheim (Kreis Mainz-Bingen). Er sei unterkühlt gewesen und habe einen Schock erlitten, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Der Jugendliche habe selbst bis auf die Rheininsel schwimmen können. Auch sein Onkel sei zunächst mit ihm geschwommen, dann aber irgendwann verschwunden. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Mann aus dem Raum Darmstadt bisher nicht gefunden werden.

Die Feuerwehr hat das Boot der beiden auf dem Rhein verunglückten Angler nach Laubenheim geschleppt. Feuerwehr Verbandsgemeinde Bodenheim

Zweistündige Suche bleibt erfolglos

Zwei Stunden lang sei nach dem vermissten Angler gesucht worden. 65 Einsatzkräfte waren laut Feuerwehr an der Suche beteiligt. Sie suchten demnach von Booten aus den Rhein ab. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Der Jugendliche ist nach Angaben der Feuerwehr inzwischen bei seinen Eltern. Er sei vom Rettungsdienst versorgt und auch psychosozial betreut worden.