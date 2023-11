Nibelungen-Festspiele bereiten sich auf 2024 vor

Wie können Geflüchtete in Deutschland integriert werden? In der Diskussion um das Thema ist eine Sache bereits beschlossen: Asylbewerber sollen in Deutschland künftig schneller arbeiten dürfen. Vieles steht und fällt dabei mit Sprachkenntnissen. Wer sich gut verständigen kann, wird es leichter haben. SWR-Reporter Michael Jung hat in Mainz einen Mann aus Syrien getroffen, dem es gelungen ist, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.