Eklige Toiletten in Bad Kreuznach: Jetzt wird kontrolliert

Vollgestopfte Kloschüsseln, Spritzen auf dem Boden und Blut an den Wänden: Bei so einem Anblick hält der ein oder andere sein dringendes Bedürfnis wohl lieber zurück. Die Toilettenproblematik in Bad Kreuznach hat mittlerweile ihren Höhepunkt erreicht.

Eigentlich könnte alles so schön sein. Veranstaltungen wie der Feierabendmarkt ziehen wöchentlich etliche Menschen in die Stadt. Bei Sonnenschein, guter Musik und dem ein oder anderen Gläschen Wein muss aber irgendwann auch einmal die Toilette aufgesucht werden. Aber was, wenn die geschlossen ist?

In Bad Kreuznach haben Vandalismus und Zerstörungswut dazu geführt, dass einige der öffentlichen Toiletten, darunter auch die am viel besuchten Kornmarkt, an manchen Tagen geschlossen sind. In dieser Zeit werden sie grundlegend gereinigt und wenn nötig auch repariert. Viele Besucherinnen und Besucher sind aber alles andere als begeistert, wenn sie vor verschlossener Tür stehen. Das Thema hat mittlerweile so große Kreise gezogen, dass sich jetzt auch die Politik damit beschäftigt.

Klofrau oder Klomann soll Vandalismus verhindern

Eine erste Übergangslösung ist bereits gefunden. Die Toilette am Kornmarkt wird in den nächsten Wochen von Reinigungspersonal überwacht. Damit möchte die Stadt verhindern, dass sie weiterhin so stark verwüstet wird. Außerdem wird der Ordnungsdienst verstärkt rund um den Bereich unterwegs sein.

Die Reinigungskräfte sollen erstmal nur für eine Testphase bis Ende Mai vor der Toilette sitzen. Danach soll sich im Planungsausschuss noch einmal darüber ausgetauscht werden, wie gut der Versuch funktioniert hat. Allerdings gab der Leiter des Stadtbauamts, Eduard Schuckmann, in der letzten Sitzung bereits zu bedenken, dass allein die Testphase die Stadt rund 5.500 Euro koste.

Wir sehen seitens der Stadtverwaltung momentan keine andere Lösung.

Ist eine kostenpflichtige Toilette die Lösung?

Eine weitere Option, die angesprochen wurde, war das Thema einer kostenpflichtigen Toilette. Würde diese Überlegung in Betracht gezogen, reiche es aber nicht aus, "einfach einen Teller hinzustellen", so Schuckmann. Das Problem dabei sei, dass einige Menschen wahrscheinlich nicht bezahlen würden. Schranken als Einlasskontrolle wiederum könnten dazu führen, dass manche ihr Geschäft dann unter Umständen in der Umgebung verrichten, um nicht zahlen zu müssen.

In den öffentlichen Toiletten in Bad Kreuznach werden immer wieder auch Waschbecken mutwillig zerstört. Stadt Bad Kreuznach

Reinigung der Toiletten ist eine Zumutung

Dass die öffentlichen Toiletten in Bad Kreuznach immer mal wieder so schlimm aussehen, ist nach Angaben der Stadt nicht neu. Besonders betroffen ist, laut Georg Bürger vom zuständigen Bauhof, die öffentliche Toilette am Kornmarkt. Ein Grund dafür sind laut Bürger auch Obdachlose und Drogenabhängige.

Dann wird der Schiss an die Wand geschmiert. Und überall liegen Spritzen herum.

Wenn die Toiletten dann abends geschlossen wurden, sei es außerdem immer mal wieder zu Auseinandersetzung zwischen den Drogenabhängigen und den Mitarbeitenden des Bauhofs gekommen. "Wir finden keine Leute mehr, die sowas noch machen wollen", sagt Bürger.

Das Reinigen ist eine Zumutung. Ich kann das nicht begreifen, warum man eine Toilette so hinterlässt.

Toiletten werden täglich mehrere Male gereinigt

Die Toiletten werden täglich mehrmals von einer externen Reinigungsfirma sauber gemacht. Allerdings merkte Schuckmann in der letzten Sitzung des Planungsausschusses auch an, dass die öffentlichen Toiletten allein bei Veranstaltungen nicht ausreichen. Hier seien die Veranstalter gefragt, die für weitere zusätzliche Toiletten sorgen sollten.