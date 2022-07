Lesesommer 2022 in der Region Rheinhessen-Nahe

In den Sommerferien bleibt endlich mal wieder Zeit zum Lesen. Das gilt nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder und Jugendliche. Lust auf mehr soll der Lesesommer 2022 machen.

Büchereien in der ganzen Region starten mit dem so genannten Lesesommer 2022. In der Jugendbücherei Worms können sich zum Beispiel Kinder zwischen 6 und 16 Jahren zum Lesesommer anmelden und dann bis September kostenlos Bücher ausleihen. Gerade in der Corona-Pandemie sei der Lesesommer für die Kinder sehr wichtig, sagt der Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen in Mainz, Jörg Maas. "In den letzten zwei Jahren hat die Lesekompetenz brachial nachgelassen. Die Kinder haben im Grunde genommen ein halbes Schuljahr verloren." Um so wichtiger seien solche Initiativen.

Neu: Vorlesesommer für Kita-Kinder

In diesem Jahr wird die Leseförderaktion erstmals auch auf Kita-Kinder ausgeweitet: Beim Vorlesesommer sollen Eltern, ältere Geschwister, oder Großeltern bei den Kleinsten die Lust an Büchern wecken. Die Leseförderaktion für Schülerinnen, Schüler und Kinder wird vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz veranstaltet. Wer mindestens drei Bücher gelesen hast, bekommt nach den Sommerferien eine Urkunde.

Diese Büchereien machen 2022 mit

An der Aktion beteiligen sich unter anderem auch die Öffentliche Bücherei der Stadt Mainz - Anna Seghers, die katholische Bücherei St. Pankratius in Mainz-Hechtsheim, die Gemeindebücherei in Essenheim, die katholische Bücherei St. Philippus und Jakobus in Heidesheim, die Gemeindebücherei Klein-Winternheim, die katholische Bücherei St. Josef in Alzey und die Stadtbücherei Bad Kreuznach.