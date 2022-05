Vorbereitungen für Rheinland-Pfalz-Tag 2022 in Mainz laufen

Vom 20.-22. Mai wird in Mainz der 75. Geburtstag von Rheinland-Pfalz gefeiert. An vielen Stellen in der Stadt werden Bühnen, Zelte und Stände aufgebaut. Und die Polizei bereitet sich auch vor.

Nach Angaben der Veranstalter liegen die Vorbereitungen im Zeitplan. Auch wenn es eine große Herausforderung gewesen sei, genug Personal und vor allem Material zu bekommen, so Projektleiter Christoph Häusl von der Mainzer Staatskanzlei. Grund seien Corona und die anhaltende Rohstoffknappheit.

Elke Höllein von der Stadt Mainz berichtet, wie die Feierlichkeiten sicher ablaufen sollen. So werde es an mehr als 200 Stellen in der Stadt Sperren mit Pollern oder Sandsäcken geben, um mögliche Anschläge mit Fahrzeugen zu verhindern. An 16 Stellen könnten außerdem jederzeit Durchsagen gemacht werden. Sie hoffe aber, dass diese Maßnahmen nicht greifen müssen.

An einigen Stellen werden die Zufahrten mit Sandsäcken blockiert. SWR Ilona Hartmann

Bis zu 300.000 Gäste erwartet

In der Stadt werden über die drei Tage bis zu 300.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Festmeile erstreckt sich vom Rhein, vorbei am Landtag, über die Große Bleiche, bis zum Höfchen und Schillerplatz.

Lageplan für den Rheinland-Pfalz-Tag 2022 in Mainz

Polizei ist vorbereitet

Die Polizei Mainz wird zum Schutz der Veranstaltung circa 300 Polizistinnen und Polizisten je Veranstaltungstag einsetzen. An neuralgischen Punkten würden temporär Videokameras installiert, heißt es in einer Mitteilung. Am Sonntag könnten wegen des Festumzugs auch Drohnen zum Einsatz kommen. Einzelne Einsatzkräfte würden mit sogenannten Bodycams - kleine Videokameras am Körper - ausgestattet.