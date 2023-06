per Mail teilen

Bei einem Unfall eines Sportbootes auf dem Rhein sind in der Nacht zu Montag vier Menschen verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar. Möglicherweise war Alkohol im Spiel.

Am frühen Montagmorgen, gegen 1 Uhr, meldeten mehrere Anrufer der Feuerwehr und der Polizei einen lauten Knall und Hilfeschreie vom Rhein auf Höhe der Malakoff-Passage. Polizeikräfte stellten daraufhin ein Motorboot auf dem Rhein fest, das nicht mehr manövrierfähig war.

Auf Höhe des Fischtorplatzes gelang es der Feuerwehr, das stark beschädigte Motorboot zu stoppen. Anschließend wurde es ans Ufer geschleppt.

Vier Verletzte nach Bootsunfall

Auf dem Boot befanden sich zwei Frauen und zwei Männer aus Hessen, alle im Alter von 21 bis 32 Jahren. Alle vier waren verletzt. Eine der Frauen hatte es nach dem Unfall geschafft, die Feuerwehr anzurufen. Bis zur Rettung sei die verängstigte Frau weiter am Telefon betreut worden.

Die beiden schwerverletzten Männer waren laut Polizei bewusstlos. Sie seien erst am Ufer wieder zu sich gekommen, waren aber nur schwer ansprechbar, so ein Polizeisprecher. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Alkohol schuld am Unfall auf dem Rhein?

Weil der Fahrer des Motorboots offensichtlich betrunken war, wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft direkt eine Blutprobe entnommen. Das Motorboot wurde sichergestellt. Mit was das Boot zusammenstieß, ist nach Polizeiangaben noch nicht klar. Möglich sei, dass das Boot gegen ein Frachtschiff, einen Schiffsanleger oder in ein gespanntes Seil gefahren ist.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.