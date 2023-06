Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf A60 zwischen Ingelheim und Bingen

per Mail teilen

Laut der Polizei war nur der Motorradfahrer an dem Unfall beteiligt. Die Autobahn 60 in Richtung Bingen musste während der Unfallaufnahme mehr als drei Stunden voll gesperrt werden.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 60 zwischen den Anschlussstellen Ingelheim-West und Bingen-Ost ist am Morgen gegen 9:15 Uhr ein Motorradfahrer aus Mainz gestorben. Nach Angaben der Polizei war der etwa 75 Jahre alte Mann aus bislang ungeklärter Ursache links in die Leitplanke gefahren. Der Motorradfahrer sei gestürzt und schwer verletzt zwischen den Leitplanken liegen geblieben. Trotz Reanimation verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Laut Polizei liegen aktuell keine Hinweise dafür vor, dass ein anderes Fahrzeug am Unfall beteiligt gewesen war. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden noch einige Zeit dauern, so ein Polizeisprecher. Auch ein medizinisches Problem bei dem Motorradfahrer könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Autobahn musste mehr als drei Stunden gesperrt werden

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die A60 in Richtung Bingen mehr als drei Stunden voll gesperrt. Nach Angaben der Autobahnpolizei hatte sich der Verkehr in Richtung Mainz etwa drei Kilometer gestaut. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Heidesheim zu melden.