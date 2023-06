per Mail teilen

Er war mit seinem Auto in einen Kreisel gekracht - vermutlich, weil er zu schnell unterwegs war. Das Auto geriet in Flammen, der Beifahrer wurde verletzt. Doch der Fahrer türmte.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr in Worms. Der unbekannte Fahrer war - offenbar zu schnell - in den Kreisverkehr Gaustraße /Berliner Ring eingefahren.

Dort sei er dann von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge mit der Innenbegrenzung des Kreisels kollidiert. Sein Auto wurde dadurch auf eine Grünfläche katapultiert und fing im Motorraum Feuer.

Beifahrer kam nach Unfall verletzt ins Krankenhaus

Die beiden Insassen konnten den Wagen laut Polizei noch selbst verlassen. Der Fahrer sei danach geflüchtet. Lediglich der Beifahrer blieb verletzt zurück. Nach Angaben der Wormser Feuerwehr wurde er zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Bei dem Verkehrsunfall wurde neben dem Auto auch die Innenbegrenzung des Kreisverkehrs beschädigt. Außerdem mussten auslaufendes Öl und Benzin gebunden und die Fahrbahn gereinigt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 17.000 Euro.

Unfall-Fahrer trug weißes T-Shirt - Suche läuft

Über den Fahrer ist laut Polizei lediglich bekannt, dass er ein weißes T-Shirt trug. Von dem Beifahrer waren zu seiner Identität offenbar keine näheren Informationen zu bekommen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.