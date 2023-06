per Mail teilen

Nachdem sein Fahrrad gestohlen wurde, hat ein Mainzer die Polizei mit Angeboten überhäuft, damit sie es für ihn suchen.

Solche Offerten bekommt die Mainzer Polizei sicher nicht jeden Tag. Ein Mainzer Fahrradbesitzer hatte sich gemeldet, weil sein Rad geklaut worden war. Um es wieder zu bekommen, ist er bereit, praktisch alles zu tun.

Streifenwagen waschen oder Polizei-Hemden bügeln

Er würde zwei Tage Streifenwagen waschen, Diensthemden bügeln, Leute bespitzeln oder Kaffee für die Polizisten kochen, wenn sie sein Fahrrad wiederfinden würden.

Das Mountainbike des 42-jährigen war Samstagnacht gestohlen worden, als er es vor dem Irish-Pub in der Weißliliengasse abgestellt hatte. Der Mainzer vermutete zunächst, dass jemand damit einfach zur nächsten Kneipe gefahren war, so die Polizei. Deshalb suchte er am nächsten Tag die halbe Innenstadt nach dem Rad ab, blieb aber erfolglos.

Dieses Fahrrad wurde dem Mainzer gestohlen - nun will er alles tun, um es wiederzubekommen. Pressestelle Polizei Mainz

Polizei sucht Rad auch ohne Bügel-Dienst

Auch auf Verkaufsplattformen im Internet war der Radbesitzer unterwegs und hoffte, dass "der Dieb dusselig genug sei", um es dort anzubieten. All das habe aber nicht zum Erfolg geführt. Deshalb erstattete er Anzeige über die Onlinewache der Polizei. Demnach gab der Mann an, dass er sehr an seinem Mountainbike hänge und es unbedingt wiederhaben wolle.

Die Polizisten der zuständigen Polizeiinspektion Mainz 1 waren nach eigenen Angaben über sein Angebot, die Diensthemden zu bügeln, sehr erfreut - wer mache das schon gerne - aber sie würden das Rad selbstverständlich auch so suchen.

Polizei Mainz bittet um Hinweise

Eine Rahmennummer ist leider nicht vorhanden, aber es handelt sich um ein auffälliges, komplett weißes Mountainbike, einem Fully der Marke Cube, Modell AMS. Das Rad hatte laut seines Eigentümers einen Neuwert von ca. 2.000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131 - 65-4110 in Verbindung zu setzen. Ob der Radbesitzer auch als Dank für sachdienliche Hinweise Hemden bügelt, ist nicht bekannt.