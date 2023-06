Sicher ist sicher, dachten sich einige Passanten, als sie am Mainzer Rheinufer einen Mann mit einer Axt sahen. Sie alarmierten die Polizei.

Am Rheinufer in Mainz-Weisenau war an Fronleichnam einiges los, viele Menschen waren dort am Nachmittag spazieren. Einige beobachteten einen Mann, der dort am Rheinufer mit einer Axt lang lief. Sie bekamen einen mulmiges Gefühl und alarmierten die Polizei.

Fünf Streifen suchten nach Mann mit der Axt

Diese löste einen größeren Einsatz aus, da sie nicht ausschließen konnte, dass von dem Mann eine Gefahr ausging. Fünf Streifen rückten aus. Diese konnten den Mann dann auch am Rheinufer ausfindig machen. Die Einsatzkräfte forderten den Mann auf, die Axt fallen zu lassen und sicherten diese.

Mann wollte mit Axt Holz hacken

Der 30-jährige Mann war laut Polizei ziemlich überrascht. Er konnte glaubhaft versichern, dass er lediglich Holz hacken wollte und keinerlei böse Absichten hatte. Nach Angaben der Polizei ging von dem Mann zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr aus. Man habe ihm die Axt zurückgegeben, ihn allerdings auch für den "Umgang mit potentiell gefährlichen Gegenständen in der Öffentlichkeit" sensibilisiert, heißt es in einer Mitteilung.