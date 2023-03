per Mail teilen

Immer wieder werden Geldautomaten gesprengt - jetzt ist an einem Fahrkartenautomaten am Wormser Hauptbahnhof ein Sprengsatz hoch gegangen. Geraten die jetzt ins Visier der Kriminellen?

Eine Passantin hatte am Samstagmorgen einen lauten Knall aus Richtung Wormser Hauptbahnhof gehört. Laut Polizei hatte sie dann entdeckt, dass der Fahrkartenautomat am Eingang zur Bahnhofsunterführung in Richtung Von-Steuben-Straße zerstört worden war.

Der Fahrkartenautomat an der Bahnhofsunterführung am Wormser Hauptbahnhof ist nach der Sprengung durch die Unbekannten nicht mehr funktionsfähig. SWR Karin Pezold

Fahrkartenautomat völlig zerstört

Die Zeugin alarmierte die Polizei. Die Beamten untersuchten den Automaten und stellten fest, dass eine Seitenwand komplett aufgerissen ist. Der Automat wurde völlig zerstört und ist nicht mehr in Betrieb.

Laut Polizei haben die Täter es aber nicht geschafft, mit der Sprengung an den Inhalt des Automaten zu kommen und Geld zu erbeuten. Sie konnten unerkannt flüchten. Der Bahnverkehr sei zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen, so die Polizei.

Gleiche Masche wie bei Geldautomaten-Sprengungen?

Die Polizei versucht jetzt herauszufinden, was für einen Sprengstoff die Täter verwendet haben. Ob es der gleiche ist, der auch bei den Sprengungen der Geldautomaten verwendet wird, ist noch unklar.

Die Ermittler prüfen den Zusammenhang. Es könnte auch sein, dass Jugendliche die Sprengungen der Geldautomaten nachahmen, heißt es bei der Mainzer Polizei. Im Bereich des Mainzer Polizeipräsidiums sei es jedenfalls schon längere Zeit her, dass ein Fahrkartenautomat gesprengt worden ist. Die Mainzer Kripo ermittelt in alle Richtungen. Zudem werten sie die Videoüberwachung am Wormser Bahnhof aus.