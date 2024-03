Im Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg haben am Sonntag dreiste Einbrecher zugeschlagen: Sie klauten einen Tresor - und einen Rollator, um ihre Beute zu transportieren.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei waren zwei Männer am Sonntagnachmittag in das Einfamilienhaus in Bad Münster am Stein-Ebernburg eingedrungen. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchwühlten das ganze Haus. Dabei entdeckten sie den Tresor, in dem die Hausbewohner Schmuck und Gold aufbewahrten.

Rollator zum Abtranport des Diebesguts

Offenbar war den Tätern aber ihre Beute zu schwer zum Tragen. Sie packten den Tresor auf einen Rollator, der im Flur des Hauses stand, deckten ihn mit eine Decke ab und rollten den Tresor dann zu ihrem Fluchtauto.

Zeuge beobachtete die Einbrecher mit Rollator

Als die Bewohner des Hauses zurückkamen und feststellten, dass bei ihnen eingebrochen wurde, meldet sich ein Zeuge, der genau das beobachtet hatte: Wie zwei Männer mit dem Rollator das Haus verließen, den Tresor in einem silbernen Auto verstauten und verschwanden. Bislang fehlt von den Einbrechern jede Spur. Wie hoch der Schaden ist, ist laut Polizei noch unklar.

So sollen die Einbrecher aussehen Nach Informationen der Polizei hat der Zeuge die beiden Einbrecher wie folgt beschrieben: Einer der beiden war etwa 1,75 Meter groß und hatte eine "normale" Statur. Er war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Baseballkappe. Der zweite Täter soll etwas kleiner gewesen sein und einen etwas dickeren Bauch gehabt haben. Er trug ein helles, bläuliches Hemd. Der Zeuge meint, dass das Gesicht asiatisch ausgesehen habe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnumer 0671 8811-0 entgegen.

Polizei bietet Einbruchsberatung

Im Zusammenhang mit dem Einbruch weist die Bad Kreuznacher Polizei auch noch einmal daraufhin, dass sie kostenlosen Einbruchsberatungen anbietet. Diese würden mögliche Schwachstellen am Haus aufzeigen und Lösungen anbieten.