SWR-Reporterin Sibylle Jakobi über die Spendenaktion

Vorschlag Anmod.: Das Wasser bringt Verwüstung und Zerstörung - die Schäden durch die Hochwasserkatastrophe in Mittel- und Osteuropa sind enorm. Und auch die Verbandsgemeinde Nieder-Olm bangt mit ihrer polnischen Partnerstadt Glucholazy (sprich: Guucho-uase). Die Verbandsgemeinde hatte zunächst ein Spendenkonto eingerichtet. Inzwischen ist klar, auch Hilfsgüter werden in der Partnergemeinde gebraucht. Deshalb organisiert sie nun auch einen Hilfstransport nach Polen und hat die Bevölkerung um Unterstützung gebeten. Am (Freitag-) Nachmittag haben die Bürgerinnen und Bürger ihre Spenden zur Sammelstelle nach Nieder-Olm gebracht. SWR Reporterin Sibylle Jakobi war dabei: