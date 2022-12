Wetter beruhigt sich: Tempolimit auf Alzeyer Autobahnbrücken aufgehoben

per Mail teilen

Das Wetter bleibt bis Silvester stürmisch. Sicherheitshalber hatte die Polizei das Tempo auf den Talbrücken der A61 und A63 bei Alzey gedrosselt.

Der Deutschen Wetterdienst warnt am Donnerstag vor Sturmböen. In exponierten Lagen könnten Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 Stundenkilometern auftreten.

Nach Angaben eines Sprechers der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim wurde deswegen in den Morgenstunden die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf den Autobahn-Talbrücken bei Alzey auf 60 Stundenkilometer reduziert. Dafür wurden entsprechende Schilder aufgeklappt. So sollte verhindert werden, dass Lkw-Anhänger oder Wohnwagen umgeweht werden. Das war in der Vergangenheit immer mal wieder passiert.

Tempolimit auf Talbrücken bei Alzey wird kontrolliert

Den Tag über werde nun regelmäßig überprüft, ob ein Tempolimit von Nöten ist oder nicht. Im Laufe des Donnerstagvormittags seien die Beschränkungen dann erst einmal wieder aufgehoben worden.

Bislang meldet die Polizei in der Region Rheinhessen/Nahe noch keine Sturmschäden, auch im Bahnverkehr gibt es - zumindest wegen des Wetters - keine Probleme.